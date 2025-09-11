摩根債券投資展望：看多非投資等級債 其他債種為中立
摩根投信指出，整體來看，全球主要央行未來降息機會仍多，投資債券可望有資本利得空間。在主要債券種類中，目前看好非投資等級債，對於投資等級債、新興市場債及亞洲債券則都抱持中立立場。
摩根投信分析，非投資等級債基本面健全，企業體質持續改善，信評仍維持正向，違約率維持低點，顯示整體信用品質相對良好。其中，美國非投資等級企業大多聚焦美當地產業，受到關稅直接影響較小。
至於投資等級債，摩根指出，隨著全球通貨膨脹壓力緩解，各主要央行在調整貨幣政策具較高靈活性，投資等級債可望受惠於寬鬆利率環境。此外，投資等級企業基本面依然穩健，形成一定支撐。
摩根投信建議，投資人可布局多重收益基金作為核心資產，透過股債多元分散靈活配置來降息風險，並且可選擇月配息來掌握現金流。如果想追求較高的債券收益，則可加碼布局環球非投資等級債基金。
