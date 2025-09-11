卓榮泰：啟動四大主軸強化韌性 預留200億因應國際情勢

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為行政院長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰11日表示，政府將以「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」四大主軸推動11項措施，並預留200億元特別預算額度，視後續台美關稅談判及國際情勢發展，隨時加強對產業、勞工及農業的支持。

卓榮泰今日聽取「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例工作項目」報告指出，修正案已於9月5日正式公告實施，預算上限提高至5,700億元。

在支持產業方面，他說，因應美國對等20%暫時性關稅，經濟部、農業部、財政部與勞動部已先行啟動支持方案，並要求各部會依「簡便、快速、從優」原則加速審查，協助企業強化經營韌性，並透過轉型升級措施拓展多元國際市場。

在安定就業部分，卓榮泰強調，政府將以最快速度維護勞工權益，明年將撥補勞保基金1,300億元，其中包括特別預算挹注100億元。他要求勞動部即時掌握受衝擊產業與勞工需求，提供全面協助。

在照顧民生方面，教育部、衛福部及內政部將推動加發弱勢補助、擴大關懷獨居長者、補助老屋修繕、降低學雜費調整壓力等措施，並同步強化教育及醫療韌性，確保在國際情勢變化下民生需求仍能穩定。

至於現金發放部分，卓榮泰要求財政部與相關部會提早完成規劃，強化宣導並杜絕詐騙，確保特別預算公布後一個月內能啟動，讓全民受惠。

在強化國安韌性方面，他指出，將加速推動反恐維安、防災協作中心及基層防救災設備建置，並透過國防部及海巡署強化戰備能量與海防安全，以因應中共灰色地帶與混合式威脅。

最後，卓榮泰表示，政府已設立「台美關稅談判及產業支持方案網站」，提供關稅說明、產業影響評估及各項支持方案，請各部會積極推廣，讓產業與民眾充分掌握政府措施。

