政院樂觀估10月底普發現金 但實際程序恐要拖到11月上旬

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
韌性特別條例修正草案已經立法院通過，政院預估最快10月底可普發現金1萬元台幣。圖／聯合報系資料照片
行政院會預計今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，普發現金編列新台幣2360億元，行政院預估最快10月下旬開始領取。不過，立法院人士評估，立院預計19日開議，經財委會主持聯席審查、朝野協商討論第二輪提案等，又遇到中秋節連假，最快也要10月中之後三讀，而財政部恐要三周作業及宣導時間，估11月上旬發放。

總統府本月5日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，經費上限為5700億元，其中2360億元用於普發現金。而特別條例第9條還指出，普發現金1萬元應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

據了解，立法院長韓國瑜將於明日召開朝野協商，已傳出朝野有共識在19日開議。立法院人士評估，立法院19日開議時，特別預算經院會一讀，23日行政院長卓榮泰將赴院會針對特別預算備詢，詢答完後即可交付財政等委員會聯席審查。立院很可能在24日選召委，財政委會25日排案審查，接著進入預算第二輪提案。

立法院人士評估，按照過去立法院慣例，立院聯席委員會審查完特別預算後，會開放朝野立委第二輪提案，總要給立委兩周時間，因此朝野協商期將會落在中秋節連假周，當周只剩三個工作天，可能10月7日朝野協商，接著遇到10日放假，可能最快會在14日三讀。而立院三讀後還要有行政作業時間，恐怕17日才能送出立院，總統最快也要到隔周的20日才能公布。

總統公布預算後，財政部才能展開行政作業，而特別條例第5條明定，「現金發放相關業務，得不適用政府採購法招標、決標規定」。據知情人士推估，若財政部比照2023年普發現金6000元模式，大概要花3周時間聯絡各銀行、找宣傳廠商等，而財政部目前已開始準備，最快應會在11月上旬發放。

財政 立法院 朝野協商 普發現金 普發一萬

