政院通過普發現金1萬 領取資格、時間、方式一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院11日聽取財政部報告，確認「全民共享普發現金」將比照2023年普發6,000元方式辦理，每人可領取新台幣1萬元，預計最快於2025年10月下旬開始發放，7個月內完成作業，全台約2,357萬人受惠，總經費2,360億元。

財政部表示，發放對象包括國內有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、永久居留外籍人士，以及大陸、港澳或外籍配偶並取得居留許可者。政府機關派駐海外人員及具國籍眷屬也在範圍內。

領取方式原則上比照前次作業，分為直接入帳、網站登記入帳、ATM領現、郵局櫃檯領現及造冊發放五種。直接入帳對象包含勞、農保年金領取人、低收入老人生活津貼受領者、公費就養榮民等。

為便利民眾提領，ATM領現管道在2023年共有8家公股銀行、中信、台新、國泰世華及郵局等15家金融機構、計2萬6688台ATM提供服務，覆蓋率達83.2%，普發1萬元則將新增富邦銀行ATM，共16家投入領現行列，覆蓋率達84.23%；郵局領現部分，全國則有1294個支局提供領現服務。

財政部指出，為確保順利推動，已成立跨部會小組，分為平台建置、ATM及郵局領現、宣導客服、行政撥付清算及打擊詐欺六大組別，前置作業正加緊進行。

此次普發現金所需經費約2,356.5億元，另編列行政費用3.5億元。依規定，特別預算公布後一個月內需啟動發放，並於七個月內完成。

財政部強調，普發現金將有助於強化民眾消費韌性、擴大內需，並緩解物價壓力，預期將發揮「政府相挺、全民共享」的政策效益。

