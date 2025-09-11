生成式AI不再只是輔助 可成為企業治理流程的引擎

全球供應鏈重組、地緣政治與關稅壓力升溫，使企業經營挑戰日益嚴峻。天逸財金科技指出，生成式AI不再只是輔助，而是治理流程的「引擎」，透過AI，企業可以自動生成永續報告，將採購、生產、物流、收款到第三方融資等流程數據化，不僅將內部報告與稽核時間大幅縮短，也能讓董事會、營運長及高層即時掌握供應鏈、關稅與政策變化，避免資訊斷層導致的決策延宕。

近年來，從美中科技角力到俄烏戰爭，再到供應鏈移轉與碳關稅議題，全球產業鏈正經歷重整。企業在營運過程中，面對的是更為複雜的多國政策、多重匯率以及永續發展壓力。傳統公司治理依賴人工報表與跨部門審核，不僅流程冗長，也難以即時反映瞬息萬變的市場。

天逸財金科技副總經理黃國倫分析，「許多企業在國際變局下選擇『不決策』，並非沒有作為，而是資訊不足所導致的遲滯。」企業需要的不是更多資料，而是能夠即時整合、分析並轉化為行動的智慧工具。

天逸財金科技表示，這意味公司治理正從「事後檢討」走向「即時決策」，而生成式AI將龐大的數據集結，並轉換為可視化的分析，讓決策者能在短時間內做出符合規範與永續原則的選擇。

對金融市場而言，公司治理的透明度與即時性，直接影響投資人信心與資本市場穩定。過去國際投資機構在評估企業時，除了財務數據，更重視ESG指標。而生成式AI的導入，正好能補足企業在「資訊透明」與「即時回應」兩大面向上的缺口。

台灣作為出口導向型經濟體，若企業能透過AI實現跨境貿易數據的即時分析與風險控管，不僅有助於降低國際不確定性，也能提升供應鏈韌性，爭取更多國際訂單。黃國倫指出，生成式AI最大的價值，就是把複雜的問題數據化，幫助企業快速做出明智選擇，這對台灣企業邁向國際化，特別是面對碳關稅等新制度挑戰，將是一大助力。