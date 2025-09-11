快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

生成式AI不再只是輔助 可成為企業治理流程的引擎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸財金科技近期發布，將生成式AI與ESG永續理念深度結合，推動「智慧＋永續」的公司治理模式。圖／天逸集團提供
天逸財金科技近期發布，將生成式AI與ESG永續理念深度結合，推動「智慧＋永續」的公司治理模式。圖／天逸集團提供

全球供應鏈重組、地緣政治與關稅壓力升溫，使企業經營挑戰日益嚴峻。天逸財金科技指出，生成式AI不再只是輔助，而是治理流程的「引擎」，透過AI，企業可以自動生成永續報告，將採購、生產、物流、收款到第三方融資等流程數據化，不僅將內部報告與稽核時間大幅縮短，也能讓董事會、營運長及高層即時掌握供應鏈、關稅與政策變化，避免資訊斷層導致的決策延宕。

近年來，從美中科技角力到俄烏戰爭，再到供應鏈移轉與碳關稅議題，全球產業鏈正經歷重整。企業在營運過程中，面對的是更為複雜的多國政策、多重匯率以及永續發展壓力。傳統公司治理依賴人工報表與跨部門審核，不僅流程冗長，也難以即時反映瞬息萬變的市場。

天逸財金科技副總經理黃國倫分析，「許多企業在國際變局下選擇『不決策』，並非沒有作為，而是資訊不足所導致的遲滯。」企業需要的不是更多資料，而是能夠即時整合、分析並轉化為行動的智慧工具。

天逸財金科技表示，這意味公司治理正從「事後檢討」走向「即時決策」，而生成式AI將龐大的數據集結，並轉換為可視化的分析，讓決策者能在短時間內做出符合規範與永續原則的選擇。

對金融市場而言，公司治理的透明度與即時性，直接影響投資人信心與資本市場穩定。過去國際投資機構在評估企業時，除了財務數據，更重視ESG指標。而生成式AI的導入，正好能補足企業在「資訊透明」與「即時回應」兩大面向上的缺口。

台灣作為出口導向型經濟體，若企業能透過AI實現跨境貿易數據的即時分析與風險控管，不僅有助於降低國際不確定性，也能提升供應鏈韌性，爭取更多國際訂單。黃國倫指出，生成式AI最大的價值，就是把複雜的問題數據化，幫助企業快速做出明智選擇，這對台灣企業邁向國際化，特別是面對碳關稅等新制度挑戰，將是一大助力。

AI 關稅

延伸閱讀

圓裕軟板廠展望 無人機市場成長將帶動業績

ESG最前線／永續長轉型 走向決策核心

紐柏林最速旅行車BMW M3 CS Touring 台灣限量12台登場

俄烏戰火延燒？俄羅斯10多架無人機進犯波蘭領空 遭波軍擊落

相關新聞

陳冲：數位時代供應鏈融資 政府有責在川普旋風與大國博奕中殺出血路

新世代金融基金會董事長陳冲11日表示，大罷免後內閣改組，經濟部/數發部想必亟欲新人新政，如能順勢結合金融主管機關，主動邀...

泰山前董座投資街口 智財法院判無效

食品大廠泰山經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，二○二二年逕自出售全家便利商店逾八十億元股權，以及隔...

新青安鬆綁日網路聲量逾1.6萬 能買房了嗎？

青年首購族注意！行政院拍板新青安房貸不再受銀行放款上限限制，這項政策將如何影響房市？對房價有何衝擊？本文匯集專家分析，帶你掌握最關鍵的購屋時機。

陳冲呼籲經濟部與數發部 用智慧合約引流供應鏈金流平台

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日以「數位時代供應鏈融資 政府有責」為題發文指出，大罷免後內閣改組，經濟部和數發部...

川普旋風下的供應鏈重組 陳冲點名政府責任：建構跨境融資新格局

「半世紀來銀行業最大的變化是什麼？」美國學者Martin Mayer在經典著作《The Bankers》中，提到一位奉獻...

普發現金最快10月就能領！發放方式、領取資格一次看

行政院會今天將拍板「韌性特別預算」案，各界關注的普發現金1萬元現金，共編列2360億元。據了解，發放方式將比照2023年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。