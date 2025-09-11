新青安鬆綁日網路聲量逾1.6萬 能買房了嗎？

輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

行政院會於9月4日通過「新青安」貸款新變革，自今年9月1日起，新撥款案件將不再計入《銀行法》第72條之2的放款總額。這項調整旨在協助更多無自用住宅的青年，同時也能解決公股銀行因額度受限而難以核貸的困境。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，「新青安」在9月1日至8日期間累積聲量高達39,185筆，其中最高點出現在9月4日行政院拍板當天，單日就飆破1.6萬筆。熱門關鍵字也迅速湧入「銀行法、鬆綁、水龍頭、限額、放寬、申貸、水位」等字眼，顯示此話題備受關注。

不過，多數網友對此持負面觀點，認為當前房價居高不下，政府此舉無疑是為房市火上加油，紛紛表示「首購族原本可以等到更便宜的房價，結果恭喜各位，政府又一次把房價打上去」、「之前新青安都無法分辨自住跟炒房了，憑什麼放行」、「配套不做好，景氣翻轉先倒銀行」、「真覺得是在推年輕人入火坑」，對政策可能助長投機行為感到憂心。

從「限貸」到「鬆綁」的轉折 新青安政策變革始末整理

「新青安」貸款旨在協助無自有住宅的民眾購屋安居，其政策原貌與成效如下：

◾優惠條件：最高貸款額度從800萬提高至1,000萬元，利息補貼達1.5碼，貸款年限最長40年，寬限期最長5年。

◾政策成效：截至今年7月底已協助近13萬戶購屋，核貸金額近兆元。其中，未滿40歲的青壯年族群占總戶數逾七成。

然而，公股銀行在辦理自住貸款時，卻逐漸面臨《銀行法》第72條之2的限制。該條文旨在控管銀行將過多資金集中於不動產放款，當比率達到內部預警指標（如設定28.5％）時，導致分行在受理自住貸款申請時，因額度受限而難以核貸，間接影響了青年購屋需求。

為了解決這個困境，政府採取了以下兩階段的行動：

◾第一階段｜優化措施：自今年8月起，要求借款人限貸一次，並簽署自住切結書，同時加強對人頭戶、轉租行為的查核。截至7月底，已追回5,421件、超過新台幣1億元的補貼利息。

◾第二階段｜額度鬆綁：在確認優化措施能有效確保貸款符合自住目的後，行政院與金管會拍板決定，自今年9月1日起，將新青安貸款的撥款案件不計入《銀行法》的放款限額，為銀行釋出更多額度。

房產專家怎麼看新青安變革？

房產專家們對新政策普遍給予正面評價，但也提醒購屋族仍須謹慎。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，此次調整是房市近期難得的好消息，預計將帶來三個改變：信心回穩、公股銀行新承作意願回升，以及低總價產品受惠。他指出，新調整可望提升公股銀行的承作量能，解決首購族貸款問題。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則認為，排除新青安額度對銀行貸款作業是一大鬆綁，對於排隊卡關的購屋族而言，更是「天降甘霖」。不過她也提醒，放寬額度不代表實際申貸條件鬆綁，銀行仍會維持一定風控標準，多屋族的貸款成數限制也並未鬆綁。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，儘管近期房市利空訊息不斷，但新青安鬆綁無疑為沉寂已久的房市注入一劑強心針，預計將吸引更多年輕首購族出籠，尤其是總價落在1,200至1,500萬元的低總價住宅，有望成為市場熱門標的。不過，他也提醒年輕族群購屋仍應「量力而為」。

協助青年買房為先 金管會強調審核依然嚴格

行政院長卓榮泰表示，這項調整是在兼顧銀行風險控管的前提下，為落實協助無自用住宅青年購買房屋的政策。他同時強調，即便不屬於新青安貸款，只要符合「首購」、「自住」或「一屋換一屋」的貸款申請，銀行都應優先滿足。

金管會也重申，銀行將持續遵循「授信5P原則」來評估貸款，因此即使額度放寬，民眾仍須通過銀行的嚴格審核。此外，金管會特別提醒，銀行鑑價金額與實際購屋成交金額可能不同，民眾應預先評估並預留時間。金管會也再次強調，銀行不得以購買房貸壽險作為貸款的搭售條件，或有其他不當勸誘行為，政府將持續透過日常監理與金融檢查來確保銀行落實執行。

