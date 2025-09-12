中央大學研究：企業生態足跡越高　資安風險越低

中央大學團隊研究發現，當企業的生態足跡越高，其資安風險反而越低，揭示永續與資安之間的互補關係，也為企業管理與政策制定提供重要啟示，研究成果刊登於國際期刊。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學財務金融學系教授王志瑋的團隊以美國2007年至2018年間的上市公司為對象，透過公司年報「風險因素」的揭露，辨識資安風險程度；團隊先確認哪些公司曾遭駭客攻擊，再以文字比對方式檢測其他公司是否出現相似的高風險描述。

研究結果顯示，企業的生態足跡與資安風險間呈現顯著負向關係，兩個關鍵機制包含「創新投入」與「現金持有」；生態足跡較高的企業往往面臨更嚴格的環境規範，因而更積極投入綠色技術與數位建設等研發，有助於提升資安能力；這些企業也傾向保留更多現金，因應政策不確定性與潛在法規風險，所以有更充足資源投資資安防護。

研究團隊認為，企業若要減緩環境破壞，必須正視數位安全挑戰，避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的風險管理模式；建議企業整合環境策略與數位安全，透過跨部門合作提升整體韌性，政府可透過獎勵制度，支持兼顧環境與資安的企業，共同推動國家永續發展與資安韌性的雙重目標。

研究成果刊登於國際期刊「能源經濟學」（EnergyEconomics）。