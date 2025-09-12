中央大學研究：企業生態足跡越高　資安風險越低

中央社／ 台北11日電

中央大學團隊研究發現，當企業的生態足跡越高，其資安風險反而越低，揭示永續與資安之間的互補關係，也為企業管理與政策制定提供重要啟示，研究成果刊登於國際期刊。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學財務金融學系教授王志瑋的團隊以美國2007年至2018年間的上市公司為對象，透過公司年報「風險因素」的揭露，辨識資安風險程度；團隊先確認哪些公司曾遭駭客攻擊，再以文字比對方式檢測其他公司是否出現相似的高風險描述。

研究結果顯示，企業的生態足跡與資安風險間呈現顯著負向關係，兩個關鍵機制包含「創新投入」與「現金持有」；生態足跡較高的企業往往面臨更嚴格的環境規範，因而更積極投入綠色技術與數位建設等研發，有助於提升資安能力；這些企業也傾向保留更多現金，因應政策不確定性與潛在法規風險，所以有更充足資源投資資安防護。

研究團隊認為，企業若要減緩環境破壞，必須正視數位安全挑戰，避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的風險管理模式；建議企業整合環境策略與數位安全，透過跨部門合作提升整體韌性，政府可透過獎勵制度，支持兼顧環境與資安的企業，共同推動國家永續發展與資安韌性的雙重目標。

研究成果刊登於國際期刊「能源經濟學」（EnergyEconomics）。

資安 風險 團隊

延伸閱讀

韌性特別預算明拍板 國安聚焦添購反恐設備、增建巡防艇應對灰色侵擾

強化經濟4韌性 賴盼銀行勿雨天收傘

台灣之光！警政署副署長廖美鈴獲國際女警協會「領導統御獎」殊榮

115年全大運史無前例北極引燃聖火 傳達無懼永續創新精神

相關新聞

無薪假人數攀高…聘失業勞工 雇主最高可領3.6萬元

受美國對等關稅衝擊，休無薪假人數不斷創高，勞動部推動五大支持勞工安定就業措施，其中擬九月底前推出的「先僱後訓」及「僱用獎...

普發1萬元拚下月發放 預期2,357萬人受惠

行政院會昨（11）日通過普發現金1萬元預算，並送立法院審議。初步規劃包含新生兒在內的六類人可以領，領取方式分五種，最快1...

經部產業支持預算 敲定460億

因應美國關稅衝擊，行政院會昨（11）日通過「韌性特別預算」，其中包含經濟部460億元支持產業方案，包含貸款利息減免、研發...

防堵洗產地！財政部鼓勵檢舉「偽冒台灣製造」 將核發檢舉獎金

財政部關務署表示，為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地），繞經我國偽冒臺灣製造後轉運至美國，財政部已於今天以台...

三大效應 中小企業放款7月增1145億創下史上次高月增水準

金管會今日公布最新的國銀中小企業放款統計，截至114年7月底止，全體國銀的中小企業放款餘額10兆6835億元，較上月底增...

普發現金1萬元要來了 民眾會大方消費還是存起來？學者這麼看

行政院會今天通過普發現金預算，全民即將每人拿到1萬元現金，經濟學者認為，全民普發現金對經濟拉抬效果在景氣好時效果最佳，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。