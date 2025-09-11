快訊

川普旋風下的供應鏈重組 陳冲點名政府責任：建構跨境融資新格局

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
川普旋風下的供應鏈重組，陳冲點名政府責任：建構跨境融資新格局。圖／聯合報系資料照片
「半世紀來銀行業最大的變化是什麼？」美國學者Martin Mayer在經典著作《The Bankers》中，提到一位奉獻金融界五十年的老銀行家，在退休歡送會被問及這個問題時，沉思良久，最後僅回答兩字：「Air conditioner ！」。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲表示，現在如有資深銀行家退休，被請教上述The Bankers中同樣的問題，答案應該是Digitalization。

針對數位時代供應鏈融資和政府角色的議題，陳冲最新專文如下:

最近老同事聚餐，談到早期金融界欠缺變化，甚至學者Martin Mayer在其上世紀名著The Bankers中還有一段軼事，一位獻身金融五十年的老銀行家，在退休歡送會時被要求談談半世紀來銀行業最大的變化，於遲疑長考十餘秒後，老先生嘴中迸出 Air conditioner !

四十年前，我在銀行授信審議委員會擔任執行秘書，當時尚未開放新設商業銀行執照，銀行長期穩居賣方市場的優勢，放款洽談時動輒會要求徵取足額擔保品，常被客戶私下取笑為當鋪。記得早期在紐約參加International Bankers' Seminar，圓桌討論個案時，面對沒有擔保品的受信戶，需要由應收帳款或未來營收，掌握還款來源，印象深刻，後來在審查全行放款案件遇到無擔保授信時，會嘗試由上下游廠商的應收應付款項，尋找自償性案源，不但可減少客戶困擾，且可確保授信品質。只是當時供應鏈金融的觀念尚未成熟，協調上下游業者，有時還會遭遇一些困擾。

進入二十一世紀，尤其是近二十年，資本市場常有某某概念股的稱謂，在在顯示供應鏈水平垂直的整合，已趨成熟，這其中金流在不同節點順暢傳送，當然有助整個生態系的運作。此時金融機構如只倚賴傳統的靜態資料，如定期財報，恐怕就難配合供應鏈金流的即時狀態。此時，傳統之應收帳款融資、保付代理、或帳款代管服務，雖可解決部分資金問題，但對整體供應鏈韌性的強化，仍嫌不足，而有些銀行仍以企業個體為評估主體，就更不能凸顯企業在供應鏈的價值。

尤其最近十來年，地緣政治風貌丕變，美國揚棄全球化，提倡Friendshoring(友岸外包)，貿易夥伴也見風轉舵，紛紛分散市場，重建跨國供應鏈，衍生國際貨幣基金所謂地緣經濟碎片化(Geoeconomic fragamentation)，貿易金流的順暢，就有賴金融家截然不同的思維。現在如有資深銀行家退休，被請教上述The Bankers中同樣的問題，答案應該是Digitalization。沒錯!今日講究數位轉型，企業已由孤立的個體，轉為網路社會的成員，因此，運用數位科技，暢通跨境供應鏈的血脈，才能深化供應鏈金融的發展。

在台灣，經濟發展向以中小企業為主，提供就業人口超過八成，中小企業家數更占企業家數99%，在經濟活動中扮演重要角色。過去二三十年，借助全球化的加持，不論大中小企業，均能在全球價值鏈中，頭角崢嶸。但近十年來，政府推動新南向政策，也或許為分散市場，有意無意呼籲脫中入北，在南北方向不清時，供應鏈已然悄悄重組，尤其是跨境供應鏈衍生的金流，對缺乏奧援的中小企業更是考驗，此時政府的角色至為關鍵。

大罷免後內閣改組，經濟部/數發部想必亟欲新人新政，如能順勢結合金融主管機關，主動邀集金融機構，考慮中小企業痛點，構建供應鏈金融平台，透過智慧合約觸發支付，促金流與物流同步，使跨境供應鏈金流順暢，強化國際供應鏈的韌性，在川普旋風與大國博奕中殺出一條血路，那將會是功德一件！Martin Mayer如果再世，改寫巨著The Bankers也必定會強調供應鏈與政府的角色!

