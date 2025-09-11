台股走向M型化、股價走勢兩極 法人建議聚焦AI及政策利多族群

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國聯準會9月啟動降息的機率上升，激勵股市走揚，台股也持續攀高。統一大滿貫基金經理人張哲瑋表示，近期部分AI族群呈現橫向整理，主因較偏向短期獲利了結賣壓；但AI應用市場漸趨成熟，及降息循環有望重新啟動，台股後市表現仍值得期待。

惟震盪格局中，將以個股表現為主，布局時宜慎選擁有政策利多的產業，且以長期經營體質良好的台廠為優先，如AI及機器人產業中的龍頭廠商，方能在波動中尋求抗震向上的機會。

尤其市場呈現M型化格局，個股表現將更趨兩極化。預期AI發展將帶動伺服器、網通、光纖建設等硬體需求成長，具備市占率和技術領先優勢的台廠將優先受惠；此外，AI應用漸趨成熟，各國大力投入研發人形機器人，後續表現值得投資人期待。

美國對台灣課徵對等關稅至今已滿一個月，儘管美國法院對對等關稅的合法性尚有爭論，但市場已逐步消化政策不確定性帶來的衝擊。

台股加權指數9月間屢次改寫新高，正式衝過2.5萬點大關，雖部分AI概念股出現漲多休息的態勢，但根據CMoney統計近一個月來的資料顯示，生技醫療、化學生技醫療、玻璃陶瓷及電子零組件產業指數均繳出漲幅超過10%以上的亮眼成績，各產業輪動接力為台股貢獻動能，充分展現台股韌性。

張哲瑋分析，近來部分AI族群雖出現較為明顯的波動，但主要原因來自於逢高獲利了結的賣壓；至於先前市場傳出阿里巴巴自研晶片恐取代「輝達H20晶片」的消息，實質上對AI族群的影響則相對有限。

整體而言，AI需求仍然相當強勁，美國雲端巨頭今明兩年的資本支出不斷上修，新進業者如Elon Musk於2023年創立的人工智慧新創公司相繼投入，都將使AI伺服器持續供不應求。

展望後市，傳統旺季即將到來，以及美國若重啟降息有機會帶來新一波資金活水，基本面和資金面無虞，都有利於台股表現。

