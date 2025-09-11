震盪中尋求滿貫打點機會 宜聚焦 AI 及政策利多族群

美國聯準會9月啟動降息的機率上升，激勵股市走揚；但產業消息面雜音頻傳，令台股震盪加劇。統一大滿貫基金經理人張哲瑋表示，近期部份AI族群呈現橫向整理，主因較偏向短期獲利了結賣壓；但AI應用市場漸趨成熟，及降息循環有望重新啟動，台股後市表現仍值得期待。

惟震盪格局中，將以個股表現為主，布局時宜慎選擁有政策利多的產業，且以長期經營體質良好的台廠為優先，如AI及機器人產業中的龍頭廠商，方能在波動中尋求抗震向上的機會。

美國對台灣的對等關稅於8月7日上路，至今已滿一個月，縱使美國法院對對等關稅的合法性尚有爭論，但市場已逐步消化政策不確定性帶來的衝擊。台股加權指數9月間屢次改寫新高，正式衝過2萬5千點大關，雖部分AI概念股出現漲多休息的態勢。

但根據CMoney統計8月7日至9月8日的資料顯示，生技醫療、化學生技醫療、玻璃陶瓷及電子零組件產業指數均繳出漲幅超過10%以上的亮眼成績，各產業輪動接力為台股貢獻動能，充分展現台股韌性。

統一大滿貫基金經理人張哲瑋分析，近來部分AI族群雖出現較為明顯的波動，但主要原因來自於逢高獲利了結的賣壓；至於先前市場傳出阿里巴巴自研晶片恐取代「輝達H20晶片」的消息，實質上對AI族群的影響則相對有限。整體而言，AI需求仍然相當強勁，美國雲端巨頭今明兩年的資本支出不斷上修，新進業者如Elon Musk於2023年創立的人工智慧新創公司相繼投入，都將使AI伺服器持續供不應求。

展望後市，傳統旺季即將到來，以及美國若重啟降息有機會帶來新一波資金活水，基本面和資金面無虞，都有利於台股表現。

不過，市場M型化格局中，個股表現也將更趨兩極化。預期AI發展將帶動伺服器、網通、光纖建設等硬體需求成長，具備市占率和技術領先優勢的台廠將優先受惠；此外，AI應用漸趨成熟，各國大力投入研發人形機器人，後續表現值得投資人期待。

統一（1216）大滿貫基金為台股一般股票型基金，投資策略為嚴選過去三年平均股東權益報酬率（ROE）達3%以上的優質個股，首要著眼於具備一定財務護城河且經營體質穩健的企業。根據截至8月底的最新資料顯示，統一大滿貫基金目前布局以電子零組件為主，電腦及週邊設備業居次，同時包含半導體、通信網路業及其他電子業等，力求在產業發展浪潮中，為投資人主動挑選具備營運優勢的優質企業，以共享產業成長的經濟紅利。