台股屢創新高 第4季持中性看法、高檔震盪機率高

台股近期屢創新高，瀚亞投信表示，時序將進入第4季，對台股大盤走勢持中性看法。以2026年評價預估為基準，目前台股已突破過去兩年區間高點，研判短線反彈空間有限。雖然市場仍樂觀預期AI產業成長，但2026年上半年可能出現空窗期，所幸伺服器關鍵零組件如PCB、CCL出現結構性改變，評價持續上修。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，台股第4季具備三大利多支撐。首先，AI伺服器GB平台進入大量量產階段，GB300有望延續高峰；其次，多數非AI族群受關稅影響表現不佳，降息環境有助相關族群復甦；第三，北美四大CSP業者調高今年資本支出，明年也有機會維持雙位數成長，有利台系供應鏈表現。

不過，姚宗宏也提醒，台股評價已接近區間上緣，AI產業可能在第4季至明年上半年出現空窗期，台股高檔震盪的機率偏高。此外，須持續觀察關稅政策的實質影響、美國232條款對半導體產業的衝擊，以及景氣周期可能進入向下循環等因素，皆可能影響台股後市表現。

第4季台股主流產業聚焦於AI伺服器供應鏈，包括先進製程代工、電源、CCLF、散熱與ODM等；AI邊緣裝置應用供應鏈則涵蓋PC品牌、原物料、記憶體與電競族群。其他具潛力的產業還包括網通產業中的光通訊與機器人，以及景氣循環產業如航運、製鞋、工具機與金控股。

姚宗宏表示，9月降息預期是支撐市場樂觀情緒的關鍵因素。除AI產業外，非AI族群復甦狀況不如預期，第4季可能面臨市場重新檢視。整體而言，瀚亞投信對台股大盤持中性看法，但中長期仍偏多看待，建議投資人審慎布局、掌握結構性成長機會。