普發現金最快10月就能領！發放方式、領取資格一次看

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
韌性特別條例修正草案已經立法院通過，最快10月普發現金1萬元台幣。圖／聯合報系資料照
韌性特別條例修正草案已經立法院通過，最快10月普發現金1萬元台幣。圖／聯合報系資料照

行政院會今天將拍板「韌性特別預算」案，各界關注的普發現金1萬元現金，共編列2360億元。據了解，發放方式將比照2023年普發6000元資格，領取方式包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、偏鄉和矯正機關造冊發放等；據推估，若特別預算10月上旬公布生效，最快10月下旬就能領取。

普發現金腳步近了，財政部預計在行政院會說明領取資格、領取方式、推估期程。根據特別條例規定，普發現金須於公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢；若以10月上旬通過特別預算推算，最快10月下旬到明年5月上旬都能領取，領取截止期限前一個月，為出生新生兒領取期間。

據規劃，共5類人有領取資格，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等。

領取方式也比照2023年經驗，包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等。ATM領現，除了過往的15家金融機構，包含8家公股銀行、中信、台新、國泰世華及郵局等，加入富邦共16家，擴大覆蓋率，登記入帳則是要至指定網站，郵局領現則是到全台1294個支局郵局櫃檯領取。

此外，領有勞工保險之年金給付、勞工職業災害保險之年金給付、國民年金各項年金給付（含原住民給付）、老年農民福利津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金，以及身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍之人員及其具我國國籍眷屬，與公費就養榮民等，可辦理直接入帳。

至於造冊發放，包括矯正機關收容人及偏鄉地區，分別由矯正署及當地警所造冊，偏鄉地區包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉。

