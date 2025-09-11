台股僅這檔上榜 外資45頁 NAND 大報告來了

美系大行出具45頁大報告，正向看待NAND產業，2026年將是NAND產業的拐點。覆蓋公司有SanDisk、Longsys、三星、Kioxia及台廠群聯（8299）。

統一投顧整理這報告精華指出，SSD分成Client SSD（PC筆電）、eSSD（針對數據中心設計）、NL SSD：介於傳統HDD與eSSD之間，主打高容量與相對低成本。

走入AI時代，eSSD與NL SSD的角色被顯著強化；eSSD成為AI訓練與推理伺服器的核心儲存裝置；NL SSD可能在 2026–2027年成為HDD的替代方案。未來還會有HBF（高頻寬快閃）作為未來補充DRAM/HBM的創新解決方案。目前已看到在今下半年預計推出新一代NL SSD，其成本將顯著低於目前主流QLC SSD，單位容量逐步接近HDD。

至於eSSD，因為傳統HDD或TLC NAND已難以滿足需求，NAND廠商將更大比重的產能轉向QLC eSSD，減少一般消費市場供給。

統一投顧表示，券商預估2026年將是NAND產業的拐點，產業進入結構性平衡，考量AI推理需求持續增長，而NL SSD滲透率僅有限度推進，預估base case供給將出現2%缺口，bull case有8%供給缺口。