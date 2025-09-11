富蘭克林2025年第4季投資策略：三迎策略 掌握政策及旺季行情

富蘭克林證券投顧指出，第4季建議投資人採取「三迎策略」掌握政策及旺季行情，「迎降息」首選美國平衡型基金及非投資等級債券型基金，「迎順風」看好非美元資產的政策與資金浪潮，包括全球債券型、新興市場當地貨幣債券型和日本股票型基金，並納入5%~10%黃金產業型基金，強化整體投組的韌性，「迎旺季」標的則看好美國科技/創新科技股票型基金，參與AI發展百花齊放的多頭列車。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，預期聯準會重啟降息將緩解企業違約風險，預期違約率將仍處相對低檔。本基金採取主動精選、著重品質的策略，最看好金融業，因為將最受惠於金融監管鬆綁，並且又最不受關稅的影響。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，雖然新興市場正承受美國貿易與關稅政策風險，但也激化出貿易轉型的機會，預期美元匯價將持續偏弱，締造新興市場當地貨幣債匯市的漲升行情，目前看好亞洲的印度與馬來西亞，拉丁美洲的墨西哥、巴西，並前進非洲等邊境市場發掘高殖利率題材，例如南非和埃及等基本面已明顯改善，財政和經濟改革獲市場認同，提供具吸引力的收益機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，今年以來許多AI科技龍頭股表現突出，但市場仍嚴重錯估AI的潛在價值創造能力，以及AI應用於科技之外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮。這檔基金有近七成持股與AI題材相關，聚焦十大數位轉型主題投資商機(包括AI/機器學習、物聯網和5G、新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務、金融科技和數位支付、電氣化和自主性、網路安全、未來工作和自動化、數位客戶參與)，並且參與未上市公司投資、掌握新科技趨勢。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，目前宏觀環境整體來看仍對黃金有利，隨著金價高漲帶動金礦股獲利能力提升及向外併購，看好中小型金礦股將優先受惠。著眼於黃金、金礦股與廣泛股債資產的相關性較低，納入投資組合能發揮多元化、分散風險及提高報酬的機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本公司治理改革已為日本企業追求的主流，同時也型塑日本市場重要的獨特優勢，現階段持續發現許多公司正透過買回庫藏股或增加配發股利以減少超額現金儲備、解除交叉持股、提高基本營業利潤並退出表現不佳的業務等，如此股東友善動作有助吸引資金回流日股。

今年第3季全球金融市場多頭氣勢如虹，利多因素包括美國與日本、歐盟等多國達成貿易協議框架、美中關稅休兵再延長90天至11月中，未與美國達成協議國家的對等關稅稅率也低於4月初水準，加上美國通過《大而美法案》有助提振美國經濟、聯準會主席鮑爾於8月22日年會中釋出即將降息的鴿派訊號，激勵全球股債齊揚。

累計第3季以來的全球股市上漲5.09%，美股三大指數、日經225指數及台灣加權指數相繼改寫歷史新高，AI科技股引領那斯達克指數上漲7.56%，中國上證指數勁揚11.52%至十年新高，引領新興股市揚升6.59%。另一方面，美國就業市場走疲、通膨仍屬可控，激發聯準會重啟降息期待，美國十年期公債殖利率下滑14個基本點至4.0875%，美國非投資等級債及複合債指數上漲2%左右，領先美國公債1.63%漲幅，金價大漲10.45%至3653.30美元/盎斯、再締新猷。