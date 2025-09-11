期交所調整元大台灣50、國泰永續高股息 ETF 等多檔期貨契約保證金

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣期貨交易所。圖／期交所提供
臺灣期貨交易所2025年9月10日公告調整東證期貨契約(TJF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、美國費城半導體期貨契約(SXF)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF及NY1)、小型元大台灣50ETF期貨契約(SRF及SR1)、元大高股息ETF期貨契約(PFF)、小型元大高股息ETF期貨契約(SSF)、國泰永續高股息ETF期貨契約(RIF)、群益台ESG低碳50ETF期貨契約(RYF)、群益台灣精選高息ETF期貨契約(SMF)、復華台灣科技優息ETF期貨契約(SNF)、元大台灣價值高息ETF期貨契約(SUF)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自今年9月11日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。

ETF 元大 臺灣期貨交易所

