泰山三大交易案 法律戰還有得打

泰山（1218）昨（10）日公告，智慧財產及商業法院「投資街口股權案」及「處分全家股權」等股權無效訴訟案，全案仍可上訴。

專家指出，泰山第一步是贏了，但面對國泰蔡家旗下的萬寶開發及街口支付，則還有很長的訴訟之路要走。

泰山昨日表示，兩個案件已在司法程序中，不便回應。

國內老牌食品廠泰山，以油品、八寶粥、仙草蜜聞名，傳承至第三代接班後，因家族內鬥而難以整合，市場派看準該公司價值乘隙而入，市場派龍邦在2024年5月的股東會提出改選，詹家在當時的股東會中選舉失利讓出經營權，最終江山易主。

食品業界指出，泰山是國內老牌食品廠，本業表現平穩外，業外也頗為亮眼，其中，泰山早期就投資19%的全家便利商店股權，最受到矚目。隨著零售業的蓬勃發展，「得通路者得天下」，泰山持有的全家股權，不僅是重要資產也是會下蛋的金雞。

詹家在龍邦還未能取得經營權之前，召開董事會將泰山「金雞母」持有19%全家股票賣掉，後來也傳出是國泰蔡家旗下的萬寶開發買下，泰山也拿回現金80億元；後來董事會又通過要斥資36億元買下街口支付。

凡此，都已經成為事實，而泰山當前的公司派想要透過法律戰拿回「資產」，雖然第一審勝訴，但後續還有很長的法律程序要走，恐怕短時間難了。