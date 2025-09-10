泰山三大交易案 法律戰還有得打

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

泰山（1218）昨（10）日公告，智慧財產及商業法院「投資街口股權案」及「處分全家股權」等股權無效訴訟案，全案仍可上訴。

專家指出，泰山第一步是贏了，但面對國泰蔡家旗下的萬寶開發及街口支付，則還有很長的訴訟之路要走。

泰山昨日表示，兩個案件已在司法程序中，不便回應。

國內老牌食品廠泰山，以油品、八寶粥、仙草蜜聞名，傳承至第三代接班後，因家族內鬥而難以整合，市場派看準該公司價值乘隙而入，市場派龍邦在2024年5月的股東會提出改選，詹家在當時的股東會中選舉失利讓出經營權，最終江山易主。

食品業界指出，泰山是國內老牌食品廠，本業表現平穩外，業外也頗為亮眼，其中，泰山早期就投資19%的全家便利商店股權，最受到矚目。隨著零售業的蓬勃發展，「得通路者得天下」，泰山持有的全家股權，不僅是重要資產也是會下蛋的金雞。

詹家在龍邦還未能取得經營權之前，召開董事會將泰山「金雞母」持有19%全家股票賣掉，後來也傳出是國泰蔡家旗下的萬寶開發買下，泰山也拿回現金80億元；後來董事會又通過要斥資36億元買下街口支付。

凡此，都已經成為事實，而泰山當前的公司派想要透過法律戰拿回「資產」，雖然第一審勝訴，但後續還有很長的法律程序要走，恐怕短時間難了。

泰山 股東會 全家便利商店

延伸閱讀

泰山36億元投資街口遭判決無效 街口這樣說

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

松山分局巡佐涉包庇應召站業者 國道警察涉銷單 貪汙圖利等罪9人起訴

林口鐵皮工廠深夜大火2廠房陷火海 消防局急呼泰山五股民眾緊閉門窗

相關新聞

泰山前董座投資街口 智財法院判無效

食品大廠泰山經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，二○二二年逕自出售全家便利商店逾八十億元股權，以及隔...

最快下月普發1萬 領取方式有5種

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今將通過規模五五○○億元特別預算案，送立法院審議；各界關注的普發現金共編列二三六○億元，...

智財法院判定董事會程序瑕疵 泰山三大交易案決議 無效

食品大廠泰山經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，2022年逕自出售全家便利商店逾80億元股權，及隔年...

泰山三大交易案 法律戰還有得打

泰山昨（10）日公告，智慧財產及商業法院「投資街口股權案」及「處分全家股權」等股權無效訴訟案，全案仍可上訴。

智財法院判決泰山投資街口無效 街口：我們是善意第三方

泰山新經營團隊訴請街口金科返還投資款近36億元，一審勝訴，街口金科已向法院提出上訴，二審迄今已開庭二次，對於今天智財法院...

駁設立主權基金是為順從美國 國發會3點說明

媒體報導政府規劃籌設主權基金，是為了因應對等關稅，國發會今天發布新聞稿，做出3點說明，強調國內相關議題討論已久，稱主權基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。