智財法院判定董事會程序瑕疵 泰山三大交易案決議 無效

食品大廠泰山（1218）經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，2022年逕自出售全家便利商店逾80億元股權，及隔年投資街口支付36億元、增建包裝水廠案9億餘元等三項董事會決議，智慧財產法院昨依程序瑕疵，判決議無效。全案仍可上訴。

針對智財法院的判決，泰山昨（10）日公告指出，對財務業務無重大影響，將待收獲法院判決後，再研議後續法律程序。街口昨表示，法律上街口是「善意第三方」，此判決完全不影響進行中之民事訴訟。街口強調，泰山董事會是否合法，街口無從得知，更不應將泰山本身的過錯怪罪於街口。

泰山三案最新進度

國泰金控的大股東萬寶開發，2022年底承接泰山手中近兩成、約19.4%的全家股權，今年9月10日司法院智慧財產及商業法院裁定泰山賣掉的全家股權全數無效。對此，國泰金控表示，此案為大股東的投資，國泰金控對此不便多做評論。

智財法院表示，泰山2022年12月2日第八次董事會決議出售全家股份給萬寶開發前，時任董事長詹景超委由寬量國際洽詢潛在買家及價格意向，但董事會決議至交易完成日前後僅兩日，顯見詹景超明知已有強烈購買意願的特定買家和交易條件，面對董事詢問細節時，仍刻意營造「現在沒有買家」、「要賣也很難賣」、「試著來處理」等假象隱瞞，造成董事間資訊不對等，在未擁有充分資訊下作出決策。

投資街口及增建水廠部分，在2023年5月5日的第十次審計委員會和第12次董事會中，詹景超未依議事規定於7日前預先通知，臨時通知各董事續行前次未完成的上述會議。且在審計委員會原召集人杜英達辭職後，於任獨董陳敏薰、李明輝尚未推舉其中一人擔任主席前，逕自召開審計委員會，均屬議事召集程序瑕疵。當時陳敏薰基於開會程序有瑕疵拒絕出席，僅由李明輝出席逕行表決同意，且審計委員會採合議制，不具會議形式無權做出決議，造成各涉及36億元、9.27億元的街口與水廠投資案，僅有四名董事同意，未達全體董事三分之二以上同意的瑕疵。

合議庭指出，上述董事會因多重瑕疵，且街口及水廠投資屬泰山重大資產交易，影響股東權益重大，即便董事當場提出異議仍執意作成決議，嚴重違反公司治理。瑕疵非屬輕微，因此判決三案決議均無效，且董事會決議方法已違反證券交易法相關規定。（記者蔣永佑、林海、朱漢崙、黃于庭、林勁傑）