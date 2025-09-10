智財法院判定董事會程序瑕疵 泰山三大交易案決議 無效

經濟日報／ 本報綜合報導
針對智財法院的判決，泰山10日公告指出，對財務業務無重大影響，將待收獲法院判決後，再研議後續法律程序。聯合報系資料照
針對智財法院的判決，泰山10日公告指出，對財務業務無重大影響，將待收獲法院判決後，再研議後續法律程序。聯合報系資料照

食品大廠泰山（1218）經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，2022年逕自出售全家便利商店逾80億元股權，及隔年投資街口支付36億元、增建包裝水廠案9億餘元等三項董事會決議，智慧財產法院昨依程序瑕疵，判決議無效。全案仍可上訴。

針對智財法院的判決，泰山昨（10）日公告指出，對財務業務無重大影響，將待收獲法院判決後，再研議後續法律程序。街口昨表示，法律上街口是「善意第三方」，此判決完全不影響進行中之民事訴訟。街口強調，泰山董事會是否合法，街口無從得知，更不應將泰山本身的過錯怪罪於街口。

泰山三案最新進度
泰山三案最新進度

國泰金控的大股東萬寶開發，2022年底承接泰山手中近兩成、約19.4%的全家股權，今年9月10日司法院智慧財產及商業法院裁定泰山賣掉的全家股權全數無效。對此，國泰金控表示，此案為大股東的投資，國泰金控對此不便多做評論。

智財法院表示，泰山2022年12月2日第八次董事會決議出售全家股份給萬寶開發前，時任董事長詹景超委由寬量國際洽詢潛在買家及價格意向，但董事會決議至交易完成日前後僅兩日，顯見詹景超明知已有強烈購買意願的特定買家和交易條件，面對董事詢問細節時，仍刻意營造「現在沒有買家」、「要賣也很難賣」、「試著來處理」等假象隱瞞，造成董事間資訊不對等，在未擁有充分資訊下作出決策。

投資街口及增建水廠部分，在2023年5月5日的第十次審計委員會和第12次董事會中，詹景超未依議事規定於7日前預先通知，臨時通知各董事續行前次未完成的上述會議。且在審計委員會原召集人杜英達辭職後，於任獨董陳敏薰、李明輝尚未推舉其中一人擔任主席前，逕自召開審計委員會，均屬議事召集程序瑕疵。當時陳敏薰基於開會程序有瑕疵拒絕出席，僅由李明輝出席逕行表決同意，且審計委員會採合議制，不具會議形式無權做出決議，造成各涉及36億元、9.27億元的街口與水廠投資案，僅有四名董事同意，未達全體董事三分之二以上同意的瑕疵。

合議庭指出，上述董事會因多重瑕疵，且街口及水廠投資屬泰山重大資產交易，影響股東權益重大，即便董事當場提出異議仍執意作成決議，嚴重違反公司治理。瑕疵非屬輕微，因此判決三案決議均無效，且董事會決議方法已違反證券交易法相關規定。（記者蔣永佑、林海、朱漢崙、黃于庭、林勁傑）

泰山 董事長 國泰金控

延伸閱讀

泰山36億元投資街口遭判決無效 街口這樣說

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

林口鐵皮工廠深夜大火2廠房陷火海 消防局急呼泰山五股民眾緊閉門窗

有錢人的快樂？2女帶孩爬山花12萬雇陪爬哥 孩子全程腳沒落地

相關新聞

泰山前董座投資街口 智財法院判無效

食品大廠泰山經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，二○二二年逕自出售全家便利商店逾八十億元股權，以及隔...

最快下月普發1萬 領取方式有5種

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今將通過規模五五○○億元特別預算案，送立法院審議；各界關注的普發現金共編列二三六○億元，...

智財法院判定董事會程序瑕疵 泰山三大交易案決議 無效

食品大廠泰山經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，2022年逕自出售全家便利商店逾80億元股權，及隔年...

泰山三大交易案 法律戰還有得打

泰山昨（10）日公告，智慧財產及商業法院「投資街口股權案」及「處分全家股權」等股權無效訴訟案，全案仍可上訴。

智財法院判決泰山投資街口無效 街口：我們是善意第三方

泰山新經營團隊訴請街口金科返還投資款近36億元，一審勝訴，街口金科已向法院提出上訴，二審迄今已開庭二次，對於今天智財法院...

駁設立主權基金是為順從美國 國發會3點說明

媒體報導政府規劃籌設主權基金，是為了因應對等關稅，國發會今天發布新聞稿，做出3點說明，強調國內相關議題討論已久，稱主權基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。