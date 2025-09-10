快訊

柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

PPI意外下降+甲骨文大漲 史指、那指續創歷史新高

製造業加碼增購設備

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（10）日發布今年第2季製造業國內固定資產增購（不含土地）為6,205億元，季增1.5%，年增28.1%，主因半導體持續擴充先進製程及高階封測產能。

經濟部指出，今年第2季製造業營業收入（含海外生產之收入）為8兆8,775億元，季增8.9%，年增10.5%，主因AI、高效能運算與雲端資料服務等應用商機持續拓展，加以客戶提前備貨，推升資訊電子產業營收成長動能，惟部分傳統產業因國際經貿情勢不確定性高，市場買氣觀望，抑低營運表現。

展望未來，經濟部指出，國內半導體廠商持續擴充先進製程及高階封測產能，企業因應產業智慧化及環保減碳投資趨勢延續，均可望挹注我國製造業投資動能，惟貿易政策及地緣政治之不確定性，恐牽動企業投資進程，影響成長力道。

今年第2季製造業國內固定資產增購為6,205億元。其中，電子零組件業固定資產增購4,518億元，占製造業的72.8%，居各業之冠，年增37.3%，主因新興科技產品需求強勁，帶動晶圓代工、封測及記憶體業者持續強化先進製程及擴增產能。

其次是化學材料及肥料業增購227億元，年增9.8%，主因部分石化廠設備改善工程支出增加，加以部分廠商配合半導體產業需求，擴充電子級化學品及工業氣體生產量能。

封測 製造業

延伸閱讀

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

2025國際半導體展／10日南港盛大開幕 預計觀展人數破10萬人

資本快車道 助攻新創

經濟部牽線？港務公司入股「小英男孩」台智電 交通部否認：沒聽說

相關新聞

泰山前董座投資街口 智財法院判無效

食品大廠泰山經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，二○二二年逕自出售全家便利商店逾八十億元股權，以及隔...

製造業加碼增購設備

經濟部昨（10）日發布今年第2季製造業國內固定資產增購（不含土地）為6,205億元，季增1.5%，年增28.1%，主因半...

最快下月普發1萬 領取方式有5種

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今將通過規模五五○○億元特別預算案，送立法院審議；各界關注的普發現金共編列二三六○億元，...

智財法院判定董事會程序瑕疵 泰山三大交易案決議 無效

食品大廠泰山經營權之爭前年由龍邦國際入主，以創始人詹家為首的公司派，2022年逕自出售全家便利商店逾80億元股權，及隔年...

泰山三大交易案 法律戰還有得打

泰山昨（10）日公告，智慧財產及商業法院「投資街口股權案」及「處分全家股權」等股權無效訴訟案，全案仍可上訴。

智財法院判決泰山投資街口無效 街口：我們是善意第三方

泰山新經營團隊訴請街口金科返還投資款近36億元，一審勝訴，街口金科已向法院提出上訴，二審迄今已開庭二次，對於今天智財法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。