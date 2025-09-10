最快下月普發1萬 領取方式有5種

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今將通過規模五五○○億元特別預算案，送立法院審議；各界關注的普發現金共編列二三六○億元，今將說明發放方式、對象等細節。

據了解，一萬元發放方式原則比照二○二三年普發六千元辦理。共五類人有領取資格，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

領取方式包括直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、偏鄉和矯正機關造冊發放等。若特別預算於十月上旬公布生效，最快十月下旬開始領取。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，編列五五○○億元，財源將移用歲計賸餘四四四四億元，剩餘一○五六億元將舉債支應。

預算內容包括支持產業七八○億元、安定就業一五○億元、普發現金一萬元編二三六○億元、照顧民生七一○億元、強化韌性一五○○億元；另預留兩百億元用於產業支持。

其中，編列金額最多為財政部二五○○億元，用於辦理強化民眾消費韌性普發現金，以及企業貿易融資利息減碼（收）及輸出保險費用減免等所需經費；其次是國防部一一三二億元，用於辦理軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫、重要防護設施改善計畫、作戰區通資基礎設備提升計畫、指管系統韌性及資安防護擴充計畫等所需經費。

經濟部編列四六○億元，用於協助受美國關稅政策影響的製造業者調整體質以提升產業競爭力、針對受美國關稅影響業者提供融資保證與中小微企業利息減免、補助廠商及公協會參展拓銷等所需經費。

韌性特別條例施行期間，自今年三月十二日起至二○二七年底，普發現金一萬部分，須於特別預算案公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。