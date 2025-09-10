SEMI全球主席：台灣是世界半導體中心

國際半導體展SEMICON Taiwan昨天開幕，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Manocha）致詞時說，台灣已成為全球半導體生態系中心，全世界都非常仰賴台灣，談到半導體第一個想到的國家就是台灣，台灣的創新可以帶領半導體產業未來發展。

國際半導體展今年共約一千兩百家國內外企業參展，四千一百個攤位，馬諾查表示，半導體展過去卅年已從區域貿易展，變成全球產業對接和跨區域的舞台。

行政院長卓榮泰致詞指出，半導體產業多年來累積的智慧與技術，已讓台灣成為全球不可或缺的要角。他也鼓勵廠商積極展開全球布局，「只要台灣愈被世界需要，就愈能主導發展方向，也能在地緣政治中爭取更多安全與和平」。

談及國際經貿環境，卓榮泰表示，全球正面臨關稅新秩序談判，台灣進程因「二三二條款」較為複雜，導致協商速度偏慢。但是基於台美長期合作與台灣在全球的重要地位，我方受到更多重視。

卓榮泰說，相信最終能獲得合理待遇，政府也會快速適應談判結果，協助各行各業穩健發展。

台灣成為全球半導體發展重心，有「矽谷晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長Jim Keller也參與今年大師論壇，他並宣布將在台北開設辦公室，並會很快招聘人才。

Jim Keller過去有輝煌的晶片開發成果，他在大師論壇透露正在打造一個採用RISC-V架構的中央處理器（ＣＰＵ），因是一種開源架構，任何人都可使用和改造。他強調這款ＣＰＵ速度非常快，且具備商業潛力。此外，他也在開發一款開放的ＡＩ處理器，從模型、編譯器、高速運算元件、運行時環境到底層架構，全方位開放。

日月光集團營運長吳田玉則在大師論壇尾聲朗讀他寫的信，他說，最近台灣上映一部紀錄片「造山者」，描述台灣從半導體業的起點，到如今成為數位世界關鍵支柱的迷人旅程，讓他深受感動。影片展示兩代人才各自擁有願景、勤奮及領導力，共同創造了不僅為自己，也為未來世代留下寶貴資產。

他說，美國、日本、南韓、歐洲和許多其他國家都有各自的造山者，台灣的晶片之旅並非獨特，而是全球眾多晶片造山者的一部分。如今，半導體產業面臨的初始條件和邊界條件與前人時代不同，但指導原則依然不變：信任、互利，以及追求為人類帶來最大價值。

吳田玉表示，現在前方有巨大機遇，但也有同等重要的責任。每個人都將是自己晶片造山者中的主角，他期盼大家像前人一樣，一起努力，為未來世代留下更偉大的成就。