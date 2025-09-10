智財法院判決泰山投資街口無效 街口：我們是善意第三方

泰山新經營團隊訴請街口金科返還投資款近36億元，一審勝訴，街口金科已向法院提出上訴，二審迄今已開庭二次，對於今天智財法院判決結果，接近胡亦嘉的人士則表示，法律上街口是善意第三方，此判決完全不影響正在二審的民事訴訟，因為泰山董事會是否合法，街口無從得知，不應將泰山本身的過錯怪罪於街口，相信法院會保護善意第三方。

該人士也表示，泰山董事會的瑕疵，不應由街口來負責，街口並非泰山團隊，怎會知道泰山董事會召開程序是否有瑕疵。另外根據街口金科律師團隊評估，倘若交易無效，街口身為善意第三方，亦有權向泰山求償，不過目前會先專注在先前民事二審的訴訟，暫不會擴大戰線。