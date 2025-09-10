半導體先進製程帶動 第2季製造業固定資產增購年增28.1%

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部10日發布2025年第2季製造業國內固定資產增購（不含土地）為6,205億元，季增1.5%、年增28.1%，主因半導體擴充及國內先進製程及高階封測產能所致。

經濟部並指出，今年第2季製造業營業收入（含海外生產之收入）為8兆8,775億元，季增8.9%，年增10.5%，主因人工智慧、高效能運算與雲端資料服務等應用商機持續拓展，加以客戶提前備貨，推升資訊電子產業營收成長動能，惟部分傳統產業因國際經貿情勢不確定性高，市場買氣觀望，抑低營運表現。

展望未來，經濟部指出，國內半導體廠商持續擴充先進製程及高階封測產能，企業因應產業智慧化及環保減碳投資趨勢延續，均可望挹注我國製造業投資動能，惟貿易政策及地緣政治之不確定性，恐約制企業投資進程，影響成長力道

2025年第2季製造業國內固定資產增購為6,205億元，經濟部分析，各業中電子零組件業固定資產增購4,518億元，占製造業之72.8%居各業之冠，年增37.3%，主因新興科技產品需求強勁，帶動晶圓代工、封測及記憶體業者持續強化先進製程及擴增產能。

其次是化學材料及肥料業增購227億元，年增9.8%，主因部分石化廠設備改善工程支出增加，加以部分廠商配合半導體產業需求，擴充電子級化學品及工業氣體生產量能。

電腦電子產品及光學製品業則增購199億元，年增64.1%，主因受惠AI科技應用浪潮，激勵伺服器、網通等相關供應鏈業者積極布建產能，加上部分光學設備廠因應研發、製程升級及營運所需，擴增廠房及設備所致。

石油及煤製品業增購168億元，年增1.3%，主因國營事業重大建設持續推進。基本金屬業增購155億元，年增25.7%，主因國內鋼鐵大廠高爐整修工程，以及業者持續投入環保改善工程及製程優化。

惟機械設備業增購100億元，年減1.5%，主因部分業者新廠完工投產，資本支出相對減緩，惟部分半導體設備業者持續建置新廠及擴增產線，抵銷部分減幅。

