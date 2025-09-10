廢棄光電模組 經部：修法優化回收機制估年底前上路

台灣水資源保育聯盟等民間團體今天聯合召開記者會，關切太陽光電廢棄模組回收處理量能及管理應對機制。經濟部表示，能源署與環境部已積極進行多次研商，將修正相關辦法與規則，預計年底前上路，並持續優化回收機制。

能源署官員表示，「再生能源發電設備設置管理辦法」、「電業登記規則」修正皆預計年底前上路；另近期和環境部開會，主要討論清運量能不足問題，需扶植更多廠商，同時，廠商家數不足也會需要更多暫置區，這部分由地方環保單位處理。

經濟部能源署透過新聞稿指出，太陽光電案場完工併網後，依「再生能源發電設備設置管理辦法」規定即予通知業者繳交模組回收費用。目前針對108年起設置的案場分10期代收模組回收費用至今，共收取約新台幣17億元，可支應案場最終除役的廢棄模組去化回收所需費用，目前並無資金不足疑慮。

能源署強調，太陽光電案場設置依法均須由專業技師簽證把關。此外，因應本次風災，能源署也會同電業審查委員，針對全台水面型光電案場（共31案）完成電業查驗，並要求2個月內完成改善，同時也加強宣導業者應落實平時巡檢。

另為確保案場穩健運行，並更進一步研訂相關策進作為。小型屋頂案場部分，能源署將修正「再生能源發電設備設置管理辦法」，增訂光電模組設置結構須可抗風壓5400Pa（約17級陣風），並要求案場完工併網後，每2年應至少實施1次檢驗及維護工作。

大型地面案場部分，能源署另將修正「電業登記規則」，要求20MW以上光電案場申請核（換）發發電業執照時，應檢附「輸電線路災害防救業務計畫」；既設案場則每2年須更新提報災防計畫送經濟部核定。災防計畫須包含電源線災防規劃、案場防災措施、廢棄物暫置規劃及光電模組回收計畫等。