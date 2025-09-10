駁設立主權基金是為順從美國 國發會3點說明
媒體報導政府規劃籌設主權基金，是為了因應對等關稅，國發會今天發布新聞稿，做出3點說明，強調國內相關議題討論已久，稱主權基金成立是為了順從美國，與事實不符，若採專法設立，立法程序也會經國會監督。
國發會指出，首先，主權基金議題國內討論歷時已久，2008年至2009年金融海嘯期間，總統府財經諮詢小組曾就主權基金成立進行討論；2014年財經學界建議央行動撥外匯存底成立主權基金；2023年立法院委員也要求政府應成立主權基金做為財政後盾，責成政府進行研議等。
國發會指出，由此可見，報載所稱主權基金成立是為了順從美國需索等說詞，與事實不符。
國發會進一步說明，國際指標性主權基金多以專法規範主權基金的設立及運作，台灣主權基金的規劃，將借鏡各國治理機制及運作模式，若採取專法設立並由專責機構負責管理，相關立法程序必須經過國會的充分審議與監督，以確保基金運作公開透明。
第3，政策研議期間，政府對於社會各界意見皆廣納並審慎評估，但政策評論應根據事實，避免無據推測。
