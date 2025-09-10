雙北地區資源回收業者犯聯合行為 公平會開罰

快訊

中央社／ 台北10日電

公平會接獲檢舉，發現雙北地區資源回收業者聯合調降廢紙收購價格，已經踩到公平交易法禁止的聯合行為紅線，決議開罰。

公平會今天發布新聞稿指出，資源回收業者統立環保工程有限公司、統合企業社、立保資源回收有限公司及國勝資源回收有限公司，於112年8月共同調降廢紙收購價格，今天公平會委員會議通過，這4家業者聯合調降廢紙收購價格行為，已構成公平交易法所禁止的聯合行為，分別處統立公司20萬元罰鍰，統合企業社、立保公司、國勝公司各10萬元罰鍰。

廢紙為工業用紙主要原料，國內廢紙回收產業鏈最源頭的工作者為個體戶或小型資收站，這些業者將廢紙售予資源回收廠，資源回收廠再將廢紙賣給工紙業者。統立公司、統合企業社、立保公司、國勝公司4家公司是雙北地區設有打包設備的資源回收廠，並向個體戶或小型資收站收購廢紙。

公平會指出，112年7月下旬，統立公司獲知紙廠調降廢紙收購價的訊息後，為了避免利潤減少，與統合企業社、立保公司及國勝公司透過詢問及回報競爭對手廢紙收購價、在LINE群組交換廢紙價格等敏感訊息，形成於112年8月1日前後，調降廢紙收購價每公斤新台幣0.5元的合意，並將調降幅度及調降日期等訊息告知客戶。

公平會認為，此舉已限縮雙北地區回收廢紙的個體戶及小型資收站選擇交易對象機會，影響雙北地區廢紙回收市場供需功能，踩到聯合行為紅線，因而決定開罰。

公平會提醒，同業間透過書面、聚會或社群網路互通訊息，交換敏感價格資訊或共同決定價格、數量等行為，均有可能構成違法，業者要特別注意。

公平會 資源回收

