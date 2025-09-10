國發會：攬才專法拚明年初上路 衝刺僑外生畢業留台

「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案已於8月29日經立法院三讀通過，國發會今天表示，相關子法及配套待修正，力拚2026年初上路，其中立即顯現的效益是放寬僑外生畢業後留台工作的門檻後，約1.2萬名畢業僑外生可適用新法，有利留台發展。

國發會為因應國際人才競爭激烈及國內產業發展需求，研擬「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，於8月29日經立法院三讀通過，但仍有許多子法及配套措施須一併修正，初步盤點約30項。

國發會人力發展處處長謝佳宜表示，已經請相關部會加速工作期程，主要是內政部、教育部、勞動部等部會，力拚明年初攬才專法可上路，部分條文先行。過去4年，外國專業人才有效聘僱許可平均每年新增延攬6577人次，預期攬才專法修正施行後，初期預計新增延攬人數為6700人，長期希望每年新增延攬1萬人。

謝佳宜指出，這次修法一大亮點是「僑外生畢業不離台，留台工作零門檻」，全球各國競逐人才之際，各國政府紛紛「把手往向下伸」，從就學階段開始延攬、栽培人才，這部分修法效益可立即顯現，明年初上路後，畢業僑外生約1.2萬人就可適用。

謝佳宜說明，過去僑外生留台工作須符合薪資門檻、學歷、語言能力及職務資格等多項指標評分，程序繁瑣不易，這次修法後，對於在台灣畢業的副學士以上學歷的僑外生，畢業後延期居留2年期間，從事工作將無需再申請工作許可，有利留台發展。

另外，此次修法擴大專業工作適用對象，外國特定專業人才的特殊專長，增列「環境」、「生技」領域，以及配合運動部成立，現行「體育」領域改為「運動」領域。

謝佳宜表示，原本「體育」領域標準非常高，如拿到奧運、亞運等獎牌，國發會藉由這次修正，請運動部同步檢視運動領域是否條件可再放寬，可朝爭取更多外籍職業運動選手的方向思考，讓標準更多元。

為了積極吸引全球大學畢業生，此次修法放寬相關規定，提供世界前200名大學的畢業生得來台申請個人工作許可，自由從事專業工作。

此外，現行規定外國人擬來台從事「專門性或技術性工作」者，原則須具備2年工作經驗，之前已放寬前500名大學的畢業生可免除規定，這次修法再放寬至前1500名大學的畢業生。

國發會說明，以英國高等教育調查機構QS發布排名來看，台灣大學全球排第63名，政治大學排名604名，輔仁大學約落在1201至1400名。這次放寬至1500大，有助於爭取東南亞人才。

謝佳宜說明，若以前500大為標準，東南亞有77所大學，放寬至1500大時，東南亞數量增至311所，這也是在立法院朝野立委討論時所支持的方向。

國發會表示，將持續協同相關機關完成修訂子法及完備相關配套措施，希望讓制度更周全，吸引人才不僅來台工作，更願意留下生活，讓台灣成為全球人才的第二個家。