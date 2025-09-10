17國家館參與半導體展 捷克科研部長盼深化夥伴關係

國際半導體展今天登場，有17個國家專區參展，其中捷克科研創新部長傑尼雪克特地來台為捷克館揭幕，期盼能深化夥伴關係。另外，英國館有34家英企來台，規模更甚以往。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展有4100個攤位、1200間廠商參展，並設有17個國家專區。傑尼雪克（Marek Ženíšek）率領捷克查理大學（CharlesUniversity）、布爾諾理工大學（Brno University ofTechnology）與多家企業參展出席，並為捷克館揭幕，外交部政務次長吳志中也到場致意。

傑尼雪克致詞表示，很驕傲率領捷克最佳半導體團隊來台，相信捷克館能進一步深化與台灣的夥伴關係。

捷克投促局執行長簡．米哈爾（Jan Michal）告訴中央社，捷克館的主要目標是展示捷克半導體產業以及供應鏈中的各家公司，同時也有大學及學者與台灣夥伴交流。

此外，英國連續3年以國家館形式參展，英國國家科技顧問、博士史密斯（Dave Smith）率領34家英國企業參與，規模史上最大。

連續2年來台參展的史密斯於英國館開幕致詞表示，英國科技產業規模全球第三大，隨著英國6月發布「現代產業戰略」（Modern Industrial Strategy），英國正往投資的新方向前進，而台灣是個很好的地點。

英國駐台代表包瓊郁 （Ruth Bradley-Jones）致詞讚美台灣半導體及人工智慧（AI）領域佔領先（cutting-edge）地位。英國與台灣具互補性，英國能提供創新、研發以及具拓展性想法，而台灣則有大規模製造以及全球供應鏈，英台夥伴關係前程似錦。

同樣開設國家館的荷蘭在台辦事處下午在臉書發文，荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）表示，荷蘭企業很榮幸參與國際半導體展，帶來推動產業前進的創新，並開創更多合作機會。

除了英國、捷克、荷蘭，德國官方今年首度設立德國館，其他包括澳洲新南威爾斯州、日本、韓國、美國、瑞典、法國、荷蘭、波蘭、立陶宛、義大利、新加坡、哥斯大黎加、加拿大及越南都設有專區。