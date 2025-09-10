財劃法爭議 財政部：尋求最大共識，制定完善分配機制

財政部10日表示，鑑於財政收支劃分涉及財政資源重分配，為解決新版財劃法大幅削減中央財源，卻未併同檢討中央與地方事權劃分，嚴重衝擊中央施政能量，以及分配公式擴大城鄉差距與爭議問題，須就垂直及水平分配作全盤檢討規劃，財政部將在先前與地方政府既有共識基礎下繼續討論協商，尋求最大共識，制定完善之分配機制。

媒體報導新版財劃法分配公式具3項爭議，外界質疑修法過程財政部未善盡責任。財政部強調，因新版財劃法分配公式條文有語義及邏輯性問題，當時應立法委員要求所作初步試算，已於表中敘明係在諸多假設條件下所進行的初步設算並非最後結果，不應與財政部在8月29日通知地方政府依法實際設算的結果相比較。

財政部解釋，新版財劃法第16條之1所訂統籌稅款分配公式，有下列3項爭議問題，去年三讀當天，財政部已經針對可能的影響對外說明，行政院也於今年2月27日移請立法院覆議，力求導正，但立法院於今年3月12日仍作成決議維持原案。

財政部指出，三大爭議包括，90.5％分配本島各市縣及2.5％分配離島3縣之計算公式，其分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部市縣計算，致115年度統籌稅款經設算分配後，尚有未分配之數額。

第二，未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式，鑑於序位分數計分級距不同，獲配數有明顯差異，且計分級距越大，獲配數差距越大，易生爭議；第三，未具體明定分配鄉（鎮、市）之核計項目、指標及權重，亦未具體明確授權由何機關研訂分配公式等事項，亦有窒礙之處。

財政部解釋，今年8月15日邀集地方政府會商，其中序位分數及鄉（鎮、市）分配公式部分，雖無明文規定，主要是參酌地方政府共識意見，進行計算及分配；至於分母爭議問題，地方政府雖建議採行政解釋等作法，但鑑於分配公式之分母，法律明文已明確規定按「全部」直轄市及縣（市）計算，根本無法逾越法律明文規定之文義範圍自為解釋，因此分母只能按全部直轄市及縣市計算。至於無法分配之數額，本質上仍為統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，仍應透過修法程序解決。