三地能源七股案場養殖採收 養殖戶現身：漁電可共榮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
三地能源（6946）位於台南七股的漁電共生案場，由三地能源養殖團隊與在地養殖戶吳先生共同合作的文蛤養殖池，日前順利迎來首次採收。照片／業者提供

三地能源（6946）10日宣布，位於台南七股的漁電共生案場，由三地能源養殖團隊與在地養殖戶吳先生共同合作的文蛤養殖池，日前順利迎來首次採收。該池自2024年底投放文蛤苗，歷經約8個月培育成功收成，再次證實太陽光電與水產養殖不僅能共存，更能相輔相成，創造永續發展的新可能。

三地能源董事長鍾嘉村表示「我們不只是建置光電案場，而是與養殖戶共同寫下與土地共生的故事。這池文蛤只是起點，未來還會有更多美好的故事，將在太陽能板的庇護下發芽、穩定成長。」目前三地能源除自有養殖團隊外，也攜手在地漁民經營養殖池，導入AI養殖技術、水質監控系統、光和發酵菌與蛤苗成長追蹤等生態輔導措施。未來亦規劃申請產銷履歷認證，推動養殖品項商品化與品牌化，建立完整的價值鏈體系。

吳姓養殖戶擁有十餘年文蛤養殖經驗。他表示，自己原本從事水電相關工作，對政策動態格外關注，自漁電共生政策推動以來便積極投入。儘管外界時常質疑光電板會影響水質、導致無法養殖，他仍選擇與三地能源合作，以實際成果證明太陽光電與養殖可以共榮，他說：「就是要做給大家看，用實際養殖結果證明這條路走得通。」他也進一步指出，自轉型投入養殖以來，每年皆依法向公所辦理養殖登記，政府在推動光電發展的同時，應優先保障真正從事養殖的漁民，建立與實質養殖狀況相符的審查與管理機制。

三地能源目前於台南七股地區開發中的太陽光電案場，總設置容量預估達172MW，涵蓋場域面積約245公頃，未來將為台灣供應近50億度綠電。案場實際養殖池數超過105池，養殖物種涵蓋文蛤、白蝦、牡蠣、虱目魚、石斑魚、金目鱸、黃金鯧等多元種類。三地能源將持續深化ESG行動於各案場推動，強化在地合作，打造兼具發電效能與生態價值的再生能源設施，穩健推動產業轉型與地方永續發展。

