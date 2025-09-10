機械公會：匯率衝擊比關稅嚴峻 工具機出口影響明顯

快訊

中央社／ 台北10日電

台灣機械工業同業公會今天公布8月機械出口值28.99億美元，年成長5.1%，已連續7個月呈現成長，但以新台幣計算8月出口值卻年減4%，顯示新台幣升值已造成出口實質成長降低，企業實質收入也大幅減少。

美國對等關稅來勢洶洶，不過機械公會分析，相對於關稅，匯率影響程度更大，是機械產業對外出口競爭力的關鍵，從2021年起至今年9月8日，新台幣匯率僅貶值7.4%，相較之下日圓貶值幅度達43.1%，以往台灣設備售價較日本低2成至3成的價差完全消失，尤其對工具機出口影響更為明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。

機械公會公布台灣8月機械出口值28.99億美元，較2024年8月出口27.59億美元，成長5.1%，若以新台幣計算863.29億元，則較去年同期減少4%。

公會分析，8月機械出口持續成長，已連續7個月正成長，不過數據統計顯示新台幣升值已造成出口實質成長減少，企業實質收入也大幅減少。另外工具機8月出口金額僅1.77億美元，年減15.6%，是機械出口主要品項下滑幅度較大者，顯示工具機產業目前仍在景氣低點徘徊。

累計今年前8月台灣機械出口值206.13億美元，年成長6.3%，以新台幣計價約6446.3億元，年成長3.8%。

觀察出口主要市場，機械公會指出，今年前8月台灣機械出口國前3大包括美國（占比26.5%）、中國大陸（占比22.9%）、日本（占比7.7%）。

公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，今年前8月台灣對中國大陸機械出口小幅成長4%，對美國出口增加14.9%。

公會分析，受美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應，5月台灣對美國出口成長19%，6月出口成長達23.6%，7月出口成長則為14.8%，8月因對等關稅啟動實施，出口成長幅度明顯下滑至年成長7.6%。

工具機部分，台灣出口美國也受到對等關稅實施影響，機械公會統計，5月台灣工具機對美國出口成長17.1%，6月出口成長達57.4%，7月對美國出口轉為下滑26.4%，8月出口下滑幅度達32.1%。

興達起火影響供電？經長：台電不排除調緊急備用機組 以提高備轉容量

興達新2號機9日晚驚傳天然氣疑外洩起火，各界關切供電是否穩定。經濟部長龔明鑫今日表示，依台電回報，新2號機組是在試運轉當...

12屆「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」揭曉 AI 加速普及至非科技產業

在全球AI浪潮與永續轉型交織的趨勢下，第12屆「鄧白氏中小企業菁英獎」以「AI領航・永續升級」為主題，表彰1,042家展...

影／推動AI新十大建設 賴清德總統：讓人工智慧深入百工百業

賴清德總統上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」，在致詞時指出國家安全韌性應該包含供應鏈、數位通訊、全社會防衛、經濟...

影／半導體展登場 卓榮泰：台灣被重視越能獲得合理關稅

SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」今天開幕，行政院長卓榮泰開幕儀式上致詞表示，全世界正面臨關稅新秩序談...

奈米醫材爆4,600萬股利遭詐騙！專家教戰設立「三大防線」防詐

奈米醫材子公司驚傳4,600萬元股利遭詐騙轉出，資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞提醒，這類典型的商業郵件詐騙（BEC...

經濟韌性 賴總統：注意中小企業升級轉型 因應關稅

賴清德總統今（10日）出席國家安全論壇，他提到國安韌性包含供應鏈韌性、數位通訊韌性、全社會韌性和經濟韌性。其中經濟韌性，...

