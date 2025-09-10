機械公會：匯率衝擊比關稅嚴峻 工具機出口影響明顯

台灣機械工業同業公會今天公布8月機械出口值28.99億美元，年成長5.1%，已連續7個月呈現成長，但以新台幣計算8月出口值卻年減4%，顯示新台幣升值已造成出口實質成長降低，企業實質收入也大幅減少。

美國對等關稅來勢洶洶，不過機械公會分析，相對於關稅，匯率影響程度更大，是機械產業對外出口競爭力的關鍵，從2021年起至今年9月8日，新台幣匯率僅貶值7.4%，相較之下日圓貶值幅度達43.1%，以往台灣設備售價較日本低2成至3成的價差完全消失，尤其對工具機出口影響更為明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。

機械公會公布台灣8月機械出口值28.99億美元，較2024年8月出口27.59億美元，成長5.1%，若以新台幣計算863.29億元，則較去年同期減少4%。

公會分析，8月機械出口持續成長，已連續7個月正成長，不過數據統計顯示新台幣升值已造成出口實質成長減少，企業實質收入也大幅減少。另外工具機8月出口金額僅1.77億美元，年減15.6%，是機械出口主要品項下滑幅度較大者，顯示工具機產業目前仍在景氣低點徘徊。

累計今年前8月台灣機械出口值206.13億美元，年成長6.3%，以新台幣計價約6446.3億元，年成長3.8%。

觀察出口主要市場，機械公會指出，今年前8月台灣機械出口國前3大包括美國（占比26.5%）、中國大陸（占比22.9%）、日本（占比7.7%）。

公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，今年前8月台灣對中國大陸機械出口小幅成長4%，對美國出口增加14.9%。

公會分析，受美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應，5月台灣對美國出口成長19%，6月出口成長達23.6%，7月出口成長則為14.8%，8月因對等關稅啟動實施，出口成長幅度明顯下滑至年成長7.6%。

工具機部分，台灣出口美國也受到對等關稅實施影響，機械公會統計，5月台灣工具機對美國出口成長17.1%，6月出口成長達57.4%，7月對美國出口轉為下滑26.4%，8月出口下滑幅度達32.1%。