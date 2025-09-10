經濟韌性 賴總統：注意中小企業升級轉型 因應關稅

賴清德總統今（10日）出席國家安全論壇，他提到國安韌性包含供應鏈韌性、數位通訊韌性、全社會韌性和經濟韌性。其中經濟韌性，賴總統說，固然台灣經濟近年持續表現亮眼，就業情況也是近20年來最好，但目前要注意中小企業面對美國對等關稅之下所遇到的種種挑戰，包含後續升級轉型以及因應對等關稅的應變能力。

賴總統表示，未來將強化金融機構的幫助，除了落實930億元對中小微型企業照顧之外，希望金融單位能夠特別留意中小企業需求，不能雨天收傘。

賴總統說，金融機構在核貸時候，雨天不收傘，但是金融機構也要去注意本身的風險承受能力，確保資本在台灣能自由、安全、高效率地流動，並藉由支持金融創新、產業升級與跨境投資，打造一個不斷鏈的金融體系。