以色列空襲卡達將影響對我國12艘天然氣船？經長說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。記者余承翰／攝影
以色列對巴勒斯坦組織哈瑪斯位在卡達首都杜哈的據點發動空襲，是否影響卡達對我國供氣？經濟部長龔明鑫10日表示，中油回報，這個月有12艘船，大部分在途中、或已到港，因此沒有影響。

龔明鑫表示，以色列攻擊卡達，並非針對油田，請國人放心。

經濟部表示，台灣LNG採購採中長約布局為主、短約及現貨為輔的動態調整策略，有助於提升能源供應韌性，維持LNG貨源穩定。以2024年為例，我國LNG進口國已達14國（全球主要產氣國共22國），主要進口來源包含澳洲、卡達、美國、巴布亞紐幾內亞、馬來西亞、汶萊、奈及利亞等，顯見我國LNG進口來源已多元化，政經較為穩定地區（如澳洲、美國）占近五成，卡達氣源占比自2013年49%降至2024年25%。

