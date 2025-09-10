永冠營收／8月7.06億元 月減0.83％、年增13.81％

永冠-KY（1589）9日公告8月營收7.06億元，月減0.83％、年增13.81％，出貨量16,165噸，月增2.99％、年增14.92％；累計前8月營收51.7億元，年增18.6%。受惠於產業應用類產品出貨維持高檔，加上再生能源出貨比重回升，挹注永冠營運表現。

從各季出貨概況來看，永冠第2季營收達20.83億元，出貨量為47,306噸，主要受惠於再生能源類產品出貨比重拉高至58％。法人預估，隨著第3季進入傳統旺季，永冠-KY在手訂單能見度佳，可望延續出貨動能，且持續優化產品組合，有助於推升毛利率表現。

展望第3季，永冠表示，風電訂單能見度較高，而產業機械與注塑機訂單則需觀察關稅政策的後續發展。為因應國際局勢變化，公司將善用其在中國、台灣、泰國的生產據點，彈性調配生產計畫。