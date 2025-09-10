強化經濟4韌性 賴盼銀行勿雨天收傘

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德10日出席「2025國家安全&經濟韌性論壇」，強調要增加供應鏈、數位通訊、全社會防衛與經濟韌性。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「台灣要強化供應鏈、數位通訊、全社會防衛與經濟韌性，銀行要多幫中小企業！」總統賴清德10日出席論壇時強調，台灣經濟上半年雖成長6.75%，但面對美國對等關稅，政府會協助中小微企業轉型、強化關鍵數位基礎建設、提升資安防衛，也盼銀行在兼顧放貸管控下，多協助中小企業，「不要雨天收傘」。

確保通訊資安不斷鏈

總統賴清德10日出席「2025國家安全&經濟韌性論壇」，經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金龍等官員也陪同出席。賴總統致詞時表示，台灣面臨複雜地緣政治、極端氣候與資安威脅等複合式挑戰，國安不只是軍事防衛，還包括通訊、金融與資安等面向，盼透過提升台灣4大韌性，確保國家永續發展。

「台灣在半導體產業扮演重要角色！」賴總統強調，台灣要強化供應鏈韌性，確保戰略自主與供應鏈安全，因此他推動半導體、次世代通訊與國防等5大信賴產業，並降低對單一市場的依賴。他說，資訊與通訊安全是國家命脈，因此要強化數位通訊韌性，強化政府內部資安、確保台灣與國際通訊的安全。

多幫中小微企業

賴清德表示，全社會防衛韌性是建立在人民的信心與凝聚力上，政府持續強化社會安全與跨部會協調；他更指出，面對美國對等關稅，政府要強化中小微企業的經濟韌性，雖然上半年的經濟成長率有6.75%、整年有望達到4.45%，但政府有責任推動產業發展與升級，他已請行政院長卓榮泰，未來要積極落實支持企業的930億特別預算。

「金融機構也要多幫中小微企業！」賴清德也向現場許多與會的銀行業者喊話，在兼顧本身風險承受能力下，要多滿足中小微企業的需求，並透過創新、產業升級與跨境投資，打造不斷鏈的金融體系，還要推動AI新10大建設，讓中小微企業體質與韌性強化，才有助台灣經濟體系永續發展。

強化能源穩定供應

經濟部長龔明鑫強調，確保能源穩定是重中之重，由於企業仍需要RE100等綠能認證，即使不缺定，多元綠電的開發要持續進行，近來深度節能也有很好的成效，盼在2024到2027年節省206億度電，並強化電網韌性，還有電網端與發電端的儲能。

