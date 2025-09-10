興達起火影響供電？經長：台電不排除調緊急備用機組 以提高備轉容量

興達新2號機9日晚驚傳天然氣疑外洩起火，各界關切供電是否穩定。經濟部長龔明鑫今日表示，依台電回報，新2號機組是在試運轉當中，所以對供電影響小。但台電為了確保有供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，以提高備轉容量率。

龔明鑫今日上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇｣會前受訪，對於台電興達電廠新2號機發生嚴重事故，對於在地的附近的居民所產生的不安，表達歉意。

針對外界關心這次的事故會不會對台電公司的相關機組及供電穩定產生影響？他表示，依台電的回報，這一次影響新2號機組，對新1號機組初步大概是沒有問題。新2號機組是複循環的機組，所以2-1的部分看起來本體也沒有受到傷害，那2-2的部分就還要跟設備商仔細的檢視。他表示，行政院長卓榮泰責成台電要盡快的釐清。

他表示，大家比較關心的這個電力供應的問題。按照台電公司的回報，雖然新1號機組暫停，2號機組本來是在試運轉當中，所以對供電的影響就很小。但台電為了確保供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉的容量率可以維持比較高的水準。

龔明鑫表示，興達新2號機之後啟動時程須視後續檢查，必須與設備商做比較仔細的檢查，初步看起來新1號機組大概是比較沒有問題的，那新2號機組2-1的問題也比較小，那2-2部分就還要檢視。