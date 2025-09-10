快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

興達起火影響供電？經長：台電不排除調緊急備用機組 以提高備轉容量

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
高雄興達電廠昨晚發生爆炸意外引發民眾擔憂，經濟部長龔明鑫上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」時代表政府表達歉意，並強調對供電影響小，會盡快釐清事故原因。記者余承翰／攝影
高雄興達電廠昨晚發生爆炸意外引發民眾擔憂，經濟部長龔明鑫上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」時代表政府表達歉意，並強調對供電影響小，會盡快釐清事故原因。記者余承翰／攝影

興達新2號機9日晚驚傳天然氣疑外洩起火，各界關切供電是否穩定。經濟部長龔明鑫今日表示，依台電回報，新2號機組是在試運轉當中，所以對供電影響小。但台電為了確保有供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，以提高備轉容量率。

龔明鑫今日上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇｣會前受訪，對於台電興達電廠新2號機發生嚴重事故，對於在地的附近的居民所產生的不安，表達歉意。

針對外界關心這次的事故會不會對台電公司的相關機組及供電穩定產生影響？他表示，依台電的回報，這一次影響新2號機組，對新1號機組初步大概是沒有問題。新2號機組是複循環的機組，所以2-1的部分看起來本體也沒有受到傷害，那2-2的部分就還要跟設備商仔細的檢視。他表示，行政院長卓榮泰責成台電要盡快的釐清。

他表示，大家比較關心的這個電力供應的問題。按照台電公司的回報，雖然新1號機組暫停，2號機組本來是在試運轉當中，所以對供電的影響就很小。但台電為了確保供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉的容量率可以維持比較高的水準。

龔明鑫表示，興達新2號機之後啟動時程須視後續檢查，必須與設備商做比較仔細的檢查，初步看起來新1號機組大概是比較沒有問題的，那新2號機組2-1的問題也比較小，那2-2部分就還要檢視。

台電 供電 龔明鑫

延伸閱讀

經長提半導體產業合作3面向 共研高科技前瞻技術

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

相關新聞

興達起火影響供電？經長：台電不排除調緊急備用機組 以提高備轉容量

興達新2號機9日晚驚傳天然氣疑外洩起火，各界關切供電是否穩定。經濟部長龔明鑫今日表示，依台電回報，新2號機組是在試運轉當...

12屆「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」揭曉 AI 加速普及至非科技產業

在全球AI浪潮與永續轉型交織的趨勢下，第12屆「鄧白氏中小企業菁英獎」以「AI領航・永續升級」為主題，表彰1,042家展...

影／推動AI新十大建設 賴清德總統：讓人工智慧深入百工百業

賴清德總統上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」，在致詞時指出國家安全韌性應該包含供應鏈、數位通訊、全社會防衛、經濟...

影／半導體展登場 卓榮泰：台灣被重視越能獲得合理關稅

SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」今天開幕，行政院長卓榮泰開幕儀式上致詞表示，全世界正面臨關稅新秩序談...

奈米醫材爆4,600萬股利遭詐騙！專家教戰設立「三大防線」防詐

奈米醫材子公司驚傳4,600萬元股利遭詐騙轉出，資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞提醒，這類典型的商業郵件詐騙（BEC...

強化經濟4韌性 賴盼銀行勿雨天收傘

「台灣要強化供應鏈、數位通訊、全社會防衛與經濟韌性，銀行要多幫中小企業！」總統賴清德10日出席論壇時強調，台灣經濟上半年雖成長6.75%，但面對美國對等關稅，政府會協助中小微企業轉型、強化關鍵數位基礎建設、提升資安防衛，也盼銀行在兼顧放貸管控下，多協助中小企業，「不要雨天收傘」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。