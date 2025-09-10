施俊吉：台韓若被迫拿錢對美投資 恐拋美債「魚死網破」
美韓關稅談判因外匯問題陷入停滯，行政院前副院長施俊吉今天以台日韓貨幣特性提出分析。他說，日本有國際儲備貨幣優勢與互換協定保障，能靠印日幣換美元解決對美投資；但韓圜與新台幣無此保護，若被迫籌資，只能拋售美國公債，「這種魚死網破的行為，豈是美國、台灣與南韓所樂見」。
美韓貿易協議中，韓國同意向美國投資3500億美元，但至今未簽署書面協議；與此同時，美國與日本也有一筆5500億美元的投資計畫；外電報導，雙方因匯率問題導致談判停滯，韓方要求美方協助找出解方，限制3500億美元投資方案對韓國外匯市場的衝擊。
施俊吉今天在臉書以「美韓談判新發展，台灣該學的東西」為題撰文。他說，由於情勢發展攸關台灣利益，值得特別說明與分析，首先，美國要求南韓投資3500億美元，而且所有的條件比照美日「密約」辦理，考慮日韓經濟規模之差距，日本能負擔5500億美元，南韓負擔不起3500億美元。
施俊吉續指，日幣是國際儲備貨幣，日本銀行只要印日幣，拿去國際市場賣就能換美金回來，這些美金若按川普指示搬去美國投資，日本的難題就解決了。但是，日幣印太多可能會發生貨幣危機，不過美日早已簽署貨幣互換協定，美國聯準會在危機時必須提供美元給日本以安定匯市與金融。
他提到，可惜的是，韓圜不是國際儲備貨幣，也不受貨幣互換協定保護，而新台幣當然不是國際儲備貨幣，同樣也沒有貨幣交換協定的保護，所以南韓無法在維持金融穩定的情況下，交出這筆資金。
施俊吉指出，南韓外匯存底是4162億美元，台灣是5978億美元，這些錢絕大多數泊在美國的公債、國庫券和公司債上，如果台灣和南韓被迫拿錢出來，唯一的方法就是拋售美國公債以籌資，這種魚死網破的行為，豈是美國、台灣與南韓所樂見。
