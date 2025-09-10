快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

施俊吉：台韓若被迫拿錢對美投資 恐拋美債「魚死網破」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣前行政院副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片
台灣前行政院副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片

美韓關稅談判因外匯問題陷入停滯，行政院前副院長施俊吉今天以台日韓貨幣特性提出分析。他說，日本有國際儲備貨幣優勢與互換協定保障，能靠印日幣換美元解決對美投資；但韓圜與新台幣無此保護，若被迫籌資，只能拋售美國公債，「這種魚死網破的行為，豈是美國、台灣與南韓所樂見」。

美韓貿易協議中，韓國同意向美國投資3500億美元，但至今未簽署書面協議；與此同時，美國與日本也有一筆5500億美元的投資計畫；外電報導，雙方因匯率問題導致談判停滯，韓方要求美方協助找出解方，限制3500億美元投資方案對韓國外匯市場的衝擊。

施俊吉今天在臉書以「美韓談判新發展，台灣該學的東西」為題撰文。他說，由於情勢發展攸關台灣利益，值得特別說明與分析，首先，美國要求南韓投資3500億美元，而且所有的條件比照美日「密約」辦理，考慮日韓經濟規模之差距，日本能負擔5500億美元，南韓負擔不起3500億美元。

施俊吉續指，日幣是國際儲備貨幣，日本銀行只要印日幣，拿去國際市場賣就能換美金回來，這些美金若按川普指示搬去美國投資，日本的難題就解決了。但是，日幣印太多可能會發生貨幣危機，不過美日早已簽署貨幣互換協定，美國聯準會在危機時必須提供美元給日本以安定匯市與金融。

他提到，可惜的是，韓圜不是國際儲備貨幣，也不受貨幣互換協定保護，而新台幣當然不是國際儲備貨幣，同樣也沒有貨幣交換協定的保護，所以南韓無法在維持金融穩定的情況下，交出這筆資金。

施俊吉指出，南韓外匯存底是4162億美元，台灣是5978億美元，這些錢絕大多數泊在美國的公債、國庫券和公司債上，如果台灣和南韓被迫拿錢出來，唯一的方法就是拋售美國公債以籌資，這種魚死網破的行為，豈是美國、台灣與南韓所樂見。

美國 貨幣 南韓

延伸閱讀

南韓15座機場將大罷工恐持續到中秋 我國籍航空：密切關注

真的贏了！台灣8月出口首度超越南韓…謝金河「歴史上的大事」有望超過新加坡

美國3年期公債標售爆搶手！辣媽：初級交易商僅承接8.4％…需求超乎預期

大驚奇…8月出口超車南韓 年增34%

相關新聞

興達起火影響供電？經長：台電不排除調緊急備用機組 以提高備轉容量

興達新2號機9日晚驚傳天然氣疑外洩起火，各界關切供電是否穩定。經濟部長龔明鑫今日表示，依台電回報，新2號機組是在試運轉當...

12屆「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」揭曉 AI 加速普及至非科技產業

在全球AI浪潮與永續轉型交織的趨勢下，第12屆「鄧白氏中小企業菁英獎」以「AI領航・永續升級」為主題，表彰1,042家展...

影／推動AI新十大建設 賴清德總統：讓人工智慧深入百工百業

賴清德總統上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」，在致詞時指出國家安全韌性應該包含供應鏈、數位通訊、全社會防衛、經濟...

影／半導體展登場 卓榮泰：台灣被重視越能獲得合理關稅

SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」今天開幕，行政院長卓榮泰開幕儀式上致詞表示，全世界正面臨關稅新秩序談...

奈米醫材爆4,600萬股利遭詐騙！專家教戰設立「三大防線」防詐

奈米醫材子公司驚傳4,600萬元股利遭詐騙轉出，資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞提醒，這類典型的商業郵件詐騙（BEC...

強化經濟4韌性 賴盼銀行勿雨天收傘

「台灣要強化供應鏈、數位通訊、全社會防衛與經濟韌性，銀行要多幫中小企業！」總統賴清德10日出席論壇時強調，台灣經濟上半年雖成長6.75%，但面對美國對等關稅，政府會協助中小微企業轉型、強化關鍵數位基礎建設、提升資安防衛，也盼銀行在兼顧放貸管控下，多協助中小企業，「不要雨天收傘」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。