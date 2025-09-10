64家企業獲國家環保獎 橫跨半導體及醫療、百貨

快訊

中央社／ 台北10日電

環境部今天頒發國家企業環保獎，共有64家企業獲獎，橫跨半導體、電子、金融、醫療、百貨、傳產與觀光休閒等多元領域，顯示環境治理已不再受產業或規模限制，而是各行各業共同深化的目標。

環境部今天舉辦「第7屆國家企業環保獎暨114年度模範環境保護專責及技術人員」聯合頒獎典禮。

環境部長彭啓明致詞時表示，今年125家企業參選，只有64家獲選，是評審一家一家嚴格審核，獲獎都是肯定；過去環保是末端，有污染就要處理，但現在增加永續、淨零等要求。

彭啓明進一步提到，以碳費為例，要繳碳費的企業中，有9成提出自主減量計畫，審查通過可享優惠費率，其中更有67廠申請較嚴格指定減量目標（適用每公噸碳新台幣50元費率），相當於在2030年要減碳約4成，比國家2030年的減碳目標更高，「是好學生中的優等生」。

不過，彭啓明指出，政府對淨零目標堅定，但近期出現的黑天鵝如美對等關稅政策，如果企業受到重創、符合高碳洩漏認定，也會適用碳費減免。

彭啓明說，未來可能還會面臨歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的壓力，但他透露「目前談判順利」，應該會有抵減；未來台灣還會有總量管制及排放交易（ETS）制度接軌，促進減碳力道。

彭啓明提到，台灣需要台積電，也不能沒有清潔隊。過去是解決廢棄物的問題，現在談循環經濟，去年環境部也與台積電簽合作備忘錄，加強碳捕捉、全循環等技術合作；環境部未來也會規畫設置全循環的園區。

環境部表示，自民國81年起，連續34年辦理企業環保獎選拔活動。本屆國家企業環保獎遴選出64家獲獎企業，包括巨擘獎3家、金級獎8家、銀級獎23家、銅級獎22家及入圍獎8家；另有6家企業連續3年獲銀級獎以上獎項，特別頒發榮譽環保企業獎座。

環境部說，本屆獲獎企業橫跨半導體、電子、金融、醫療、百貨、傳產與觀光休閒等多元領域，顯示環境治理已不再受產業或規模限制，而是各行各業共同深化的目標。

環境部指出，模範環境保護專責及技術人員遴選自97年開辦，今年有65名參選，最後共計有12名環境保護專責及技術人員獲選。

碳費 環境部 彭啓明

