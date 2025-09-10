財劃法紛爭未解 卓榮泰嘆惜「早接受覆議就能解決」
對於財劃法公式爭議，藍白16縣市首長將在10日下午2時舉辦記者會，尋找解決統籌分配的問題。對此，行政院長卓榮泰表示，滿可惜的，如果當時有接受行政院的覆議，那這些問題當時就應該可以解決。
針對財劃法問題，卓榮泰今日出席「SEMICON Taiwan 2025國際半導體展」受訪時表示，蠻可惜的，如果當時有接受行政院的覆議，那這些問題當時就應該可以解決。
卓榮泰也提到，不過也希望地方的首長們先以解決問題的方法、態度，他們先行討論過也好，那本周內會分時間邀請他們來，就解決問題的最終方式要怎麼來處理。
卓榮泰，覺得現在是必須面對問題、解決問題的時候，因為大家都在等，等中央、地方所有預算能夠順利編列，那他也希望這個當做未來合作或者改進的一個很好的經驗。
