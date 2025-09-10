12屆「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」揭曉 AI 加速普及至非科技產業

在全球AI浪潮與永續轉型交織的趨勢下，第12屆「鄧白氏中小企業菁英獎」以「AI領航・永續升級」為主題，表彰1,042家展現卓越營運韌性與創新能力的中小企業。今年獎項延續與國立臺北大學合作評選機制，提升永續權重至60%；也持續與合作金庫銀行聯手頒發「合作金庫永續磐石獎」，更首度增設「AI&科技創新獎」，鼓勵積極導入AI與創新技術、推動轉型升級的優秀企業。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安表示：「從今年獲獎名單觀察，兩大轉型趨勢正在成形：AI正加速普及至非科技產業，成為中小企業跨域創新的新動能；而ESG則逐步內化為可衡量的營運指標，驅動企業強化韌性、實踐永續。AI與ESG是驅動企業轉型的兩股關鍵力量，而數據正是支撐其發展與落地的核心要素，也是企業穩健成長的關鍵。」

40家獲獎企業的產業分布也描繪了台灣中小企業AI應用的廣泛性與數位轉型趨勢：一、電子製造業領跑：近五成獲獎企業來自電子製造業，其次為逾兩成的批發與零售業。顯示AI在自動化管理、流程優化、客戶互動與供應鏈預測等領域具有發展潛力，也突顯台灣中小企業在數位轉型上的積極投入。二、多元產業全面發展：獲獎名單涵蓋服務、能源、運輸、旅遊、資訊、醫療、教育、水電通訊等領域，印證AI創新已突破傳統科技業的界限，深入各行各業的日常營運核心，展現出強勁的跨產業創新動能。

面對全球綠色轉型浪潮，金融業已成為重要的推手。合作金庫銀行三年前攜手鄧白氏導入超過5,000家企業的ESG數據，將永續績效納入授信評估，這不僅大幅提升授信效率，更讓合庫能依據企業的永續表現，提供相應的利率優惠與資源，成為數據賦能永續金融的業界典範。

基於此成功經驗，合庫自去年起與鄧白氏合作設立「合作金庫永續磐石獎」，此獎項不僅表彰在ESG實踐與財務風險管理上表現傑出的企業，期盼引導更多中小企業看見永續數據的價值，強化自身永續治理能力，進而有效對接未來的綠色金融資源，加速實現低碳轉型。

合庫透過此獎項，再次展現其支持中小企業、共創永續未來的堅定承諾。合庫銀行表示：「面對永續金融浪潮，合作金庫攜手鄧白氏，將無形的永續力化為有形的數據力，不僅為企業提供永續轉型動能，更為台灣金融業共創一個永續新生態。」

美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲總結，第12屆「鄧白氏中小企業菁英獎」共選出1,042家企業，其中73%為歷年續榜企業，顯示企業在不確定環境中仍維持穩健經營，具備長期韌性。從產業結構來看，製造業佔比由去年的55%提升至60%，批發業佔35%，其他產業佔5%；其中出口等級為最高級A者達47%，貢獻了出口總額達640億美元，佔2024年出口總額13.5%，凸顯中小企業在國際貿易市場的強勁動能。這些得獎企業不僅在營運績效與永續發展上表現亮眼，更對台灣經濟貢獻卓著。

自2014年起，鄧白氏運用全球商業數據庫，針對全台中小企業進行綜合評選。評選標準涵蓋財務壓力指數、付款指數、出口級距等關鍵指標，並要求企業營收連續三年成長或持平，且無退票記錄及負面訴訟紀錄。