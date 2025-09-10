影／推動AI新十大建設 賴清德總統：讓人工智慧深入百工百業

賴清德總統上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」，在致詞時指出國家安全韌性應該包含供應鏈、數位通訊、全社會防衛、經濟等四大面向，唯有在戰略自主、科技安全、社會穩定與經濟多元中找到平衡，台灣才能夠在動盪世界中站穩腳步。

賴清德總統表示國際經濟快速變動，地緣政治情勢更加複雜，還有極端氣候、糧食安全，治安威脅、認知作戰等全方位挑戰，這都是攸關國家生存發展以及人民福祉的考驗，在如此情況下，國家安全不只是軍事防衛，更涵蓋通訊、金融、能源、治安等多種面向，身為全球民主陣營的重要一員，台灣必須提升國家整體韌性，才能夠確保國家安全以及永續發展。