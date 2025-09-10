快訊

影／半導體展登場 卓榮泰：台灣被重視越能獲得合理關稅

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前中）、SEMI全球董事會主席吳田玉（前右二）、總統府資政沈榮津（前右一）、SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha（前左二）等人出席2025國際半導體展開幕。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（前中）、SEMI全球董事會主席吳田玉（前右二）、總統府資政沈榮津（前右一）、SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha（前左二）等人出席2025國際半導體展開幕。記者林澔一／攝影

SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」今天開幕，行政院長卓榮泰開幕儀式上致詞表示，全世界正面臨關稅新秩序談判，台灣速度比較慢，面臨複雜的232談判。基於台灣過去與國際間的合作關係，期盼獲得合理的關稅待遇，「我們越被重視，越會有合理的關稅對待」。

卓榮泰表示人工智慧的浪潮帶來新的工業革命，不論從AI、雲端甚至到終端設備的運用，都將帶來前所未能有的想像，台灣半導體的產業產值也達到了5.3兆元，未來期待快速的能夠突破6兆元。政院已編列明年度中央政府總預算300多億元，將打造「台灣AI新十大建設」，並且讓矽光子成為全球重要角色，以及加強發展AI無人機、機器人與無人載具。

「2025國際半導體展」今天於南港展覽館開幕。記者林澔一／攝影
「2025國際半導體展」今天於南港展覽館開幕。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰上午表示，全世界正面臨關稅新秩序談判，基於台灣過去與國際間的合作關係，期盼獲得合理的關稅待遇。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰上午表示，全世界正面臨關稅新秩序談判，基於台灣過去與國際間的合作關係，期盼獲得合理的關稅待遇。記者林澔一／攝影

