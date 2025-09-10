搭大陸官方政策順風車 掌握科技與醫療成長

在中美貿易不確定性影響下，中國積極推動全球南方合作戰略，分散出口風險並重塑全球供應鏈格局。根據數據顯示，過去十年，中國大陸對東南亞、拉美與中東地區出口已翻倍，增幅遠超對美國與西歐的表現。大陸企業紛紛在新興市場建立製造與銷售基地，不僅提升全球競爭力，更推動人民幣國際化與資金流動。

與此同時，大陸官方也透過設立主權基金、簽署免簽協議及推動海外援助計畫，積極提升國際形象，並為企業開拓海外市場創造更多條件。

政策支持與資金環境改善下，科技與創新產業成為市場焦點。無論是人工智慧、半導體、高端製造，或是5G與醫療創新，皆受到政策紅利持續推動。值得注意的是，中興通訊作為永豐中國科技50大ETF（00887）的重要成份股，近年積極在非洲與東南亞推進5G基建布局，展現成長潛力。這也顯示，大陸企業不僅在國內市場持續受惠，亦逐步將競爭力延伸至全球。

根據統計，自8月以來，大陸科技主題ETF表現突出，其中00887表現亮眼，00887匯聚大陸科技精粹，聚焦高科技、高研發、財務穩健與營收成長四大特點，精選中國最具代表性的科技與醫療龍頭企業，為投資人提供便捷的投資工具，分享政策與產業的雙重紅利。