中信行動e-Cash APP金流防護再進化！首創企業智能防護網結合數位Token，雙重守護好安心

在數位化浪潮下，越來越多中小企業的交易逐步轉向線上，只要透過手機或電腦就能完成資金往來。然而，當便利的數位金融成為日常，企業金流安全卻成為企業主首要關注的議題。

中小企業金流防護再進化！中信e-Cash首創企業智能防護網結合數位Token，雙重守護好安心。 圖／李清宇 攝影

中國信託銀行洞察中小企業需求，深知「企業金流安全」是營運效率的基石，因此持續升級防護機制，於「中國信託行動e-Cash APP」首創中小企業專屬的「企業智能防護網」，以三大防線全方位守護帳戶安全，讓老闆能專心衝刺事業，財務安全交給中國信託銀行來把關。

中信e-Cash APP貼心提供兩大守護功能：

1.首創中小企業「企業智能防護網」，構築三大防線好安心

「企業智能防護網」涵蓋三大防線，首先是「登入安全」，能即時偵測異常登入IP，並立即通知企業主，避免帳號被不明人士入侵。其次是「交易安全」，結合行動裝置認證與即時推播，企業主能隨時掌握上傳、放行、帳務處理的全程資訊。最後是「系統安全」，會檢查作業系統與APP版本，確認用戶使用的作業系統符合本行所需，同時提醒APP下載至最新版本，以獲取最新、最完善的使用體驗。

2.專利「數位Token」，一指綁定行動設備享便利功能

「中國信託行動e-Cash APP」中還導入專利「數位Token」，搭配FIDO生物辨識技術，企業主只要透過臉部或指紋即可快速完成交易驗證，不僅流程更直覺，也大幅降低帳號遭盜用的風險。透過這項設計讓操作更便利，同時為中小企業築起安心可靠的金流防護牆。

e-Cash APP延伸防護 把安全線拉長到營運日常

「中國信託行動e-Cash APP」不僅在登入與交易過程加強安全，更把守護延伸到企業日常的財務管理。APP內建的「資金水位提醒」功能，讓企業主可以自行設定安全額度，當帳戶餘額低於警戒值時會立即發出通知，避免因資金不足造成營運斷水或異常轉出的風險。

同時，透過「即時交易推播」，每一筆交易都會同步提醒，無論是一般金額還是大額轉帳，甚至疑似可疑的交易，都能第一時間被察覺，讓企業主隨時掌握資金動向，公司帳管更安心。

中信銀持續創新x優惠加碼，助攻中小企業

中國信託銀行在數位金融創新上的努力，也獲得國際肯定。「中國信託行動e-Cash APP」已連續三度榮獲《The Digital Banker》全球中小企業行動銀行相關大獎，凸顯其在SME數位服務領域的持續領先。

此外，中國信託自即日起至9月30日推出「臺外幣新錢定存優利專案」，最高年息臺幣3個月期為1.76%，6個月期為1.60%。針對美元存款，市場預期美元降息下，該專案提供一個月期美元定存最高年息4.40%，此方案適用於個人與企業戶。此外還有，「中小企業優利活存」活動持續至今年12月31日止，中小企業客戶若申請本專戶活存並存入新臺幣100萬元以上者，可享有最高年息0.3%的利率加碼。有關詳細活動辦法，可洽詢中國信託銀行各分行。

面對數位時代的挑戰，企業不僅需要效率，更需要安全。透過「中國信託行動e-Cash APP」的「企業智能防護網」與專利「數位Token」，再加上延伸到日常營運的金流防護，中小企業能在交易過程中享有雙重守護。

