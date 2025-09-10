快訊

投資台智電？港務公司：未拍板

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台灣港務公司昨下午召開董事會討論綠電議題，傳出董事會最終拍板通過投資一點一二五億元入股台智電公司，由於這家公司為涉及綠能弊案的鄭亦麟所主導，港務公司董事會的決策也引發關注。

對此，港務公司表示，有條件支持的方案很多，強調尚未拍板定案；交通部次長林國顯則說，經濟部曾作為媒合、牽線角色邀集會議，但是否入股仍須由港務公司自行評估。

根據媒體報導，港務公司昨下午召開董事會討論綠電議題，最終該投資案「有條件的通過」。不過港務公司總經理王錦榮表示，因應二○五○淨零碳排及購買綠電的需求，會中提出許多方案，入股台智電方案也有被提出，否認已拍板通過將砸一點一二五億元入股台智電。

王錦榮表示，目前還有程序問題，就算是通過仍要先報交通部，編列的預算也須經過立法院審查，若立法院不同意，就無法通過，該方案「八字根本還沒有一撇」，會中並無拍板確定任何方案。

林國顯提到，今年一月八日，經濟部考量許多企業有買綠電需求，以媒合、牽線的角色，邀集交通部航政司及港務公司召開會議，而港務公司為達淨零碳排目標，確實也有用綠電需求，目前港務公司與台電有簽訂企業公司用電限制，超過費用就會被罰款，需找額外多元的電。。

林國顯說，是否入股台智電為公司治理範圍，港務公司要自己找電、評估價格是否合理、是否投資等；若董事會拍板後，投資計畫會報交通部。

綠電

