首購族佳音 台銀研議調降所得收支比

繼金管會、中央銀行接連調整法規改善房貸荒之後，知情人士指出，目前房貸業務量僅次於土地銀行的台灣銀行，也研議從「所得收支比」著手鬆綁，將所得收支比將從現行的百分之兩百調降至一八○，將更符合首購族的需求。

台銀預計最快下周宣布新措施。台銀原本的所得收支比訂在百分之一八○，但去年開始的房貸荒導致台銀一個月的房貸新增量一度爆增逾五百億元，加上又受限銀行法第七十二條之二的限制，台銀因此把能申請到最高八成房貸的「所得收支比」拉高至百分之兩百。

銀行業者表示，所得收支比的分子為借款戶的年所得收入，和借款人的月薪、年終獎金在內的所得收入有關，若有投資等收入也可計入，分母則包括房貸、信貸等各類貸款支出，加上用內政部的最低生活費標準來計算的生活費。若所得收支比能降為百分之一八○，舉例來說，假設在同樣的房貸等支出總額不變的情況之下，原先要求其年所得收入一百萬元，調降後只要八十萬元，在台銀就可取得最高八成的房貸。

台銀內部討論後，初步決議已要把調回原本的百分之一八○，由於台銀的房貸業務量為全體國銀第二大，又是龍頭銀行，具有指標意義。

此外，據了解，先前有些公股行庫跟著台銀一起調高所得收支比，如今可望跟著降低。