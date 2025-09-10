我對美出超今年上看千億美元

財政部昨公布最新進出口統計，主要出口地區方面，今年一至八月我對美出口一一七一點七億美元、大增逾五成，提前打破歷年全年紀錄。此外，前八月對美出超八五四億美元，規模幾乎和總出超八六九億元相當，財政部官員說，美國不僅取代陸港成為最大來源，今年「美超中」現象成定局，甚至全年對美出超、總出超都可能上看千億美元規模。

8月單月出口額 首次超越南韓

除了對美出口大幅成長，財政部統計，八月出口五八四點九億美元，不僅創歷年單月新高，也是史上首次單月出口超車南韓。財政部統計處長蔡美娜說，過去四年間，平均每一年的出口都比南韓大概少了約兩千億美元，換算每一個月比南韓少了約一七一億美元，今年以來台韓出口出現一強一弱對比相當明顯，所以雙方差距急速縮小，到八月出現大逆轉，南韓的出口降到五八四億美元，首度落後我國，相差○點九億美元。

儘管對等關稅提前拉貨潮退燒，但ＡＩ與高效能運算所引爆的商機，以及國際品牌消費性電子產品進入備貨旺季，八月出口表現「大驚奇」，財政部指出，出口金額衝上五八四點九億美元，連續四個月創單月新高，年增百分之卅四點一、「連廿二紅」。

美國對等關稅八月七日生效，台灣適用百分之廿的疊加稅率，但八月出口仍繳出亮麗成績單。展望九月，蔡美娜說，「三軍要動、糧草先走」，從八月進口數據來看，不管是電子零組件或是資通產品都有很好的表現，電子零組件八月規模值是單月新高、年增率也高達百分之五十五，資通視聽產品增幅也來到一點二倍，因此也堅定對九月出口看好的信心，預估年增率為百分之卅到卅六之間，出口值介於五二七億到五五二億美元。

對美出口方面，蔡美娜表示，在ＡＩ商機崛起、國際供應鏈重組、美國製造業回流等趨勢加持下，今年對美出口三月起逐月創高，八月更來到一九六點三億美元空前水準，年增百分之六十五點二，出口占比百分之卅三點六，連續四個月超越陸港，位居我最大出口市場，研判年底前美國領先陸港態勢延續。

財政部指出，八月進口金額四一六點六億美元，創下歷年單月的第三高，年增率百分之廿九點七，主要還是反應整個科技產業鏈國際分工運作、出口衍生的原物料需求，及半導體設備等資本性的採購動能仍相當強勁。

觀察今年出入超情形，蔡美娜說，近年中美貿易戰掀起全球供應鏈重組與去中化趨勢，加上台韓產業競爭關係也發生轉變，連帶重塑出入超面貌，表現最明顯為對美國、馬來西亞、墨西哥出超，以及對南韓入超大幅成長。