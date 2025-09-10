今年對美出超 上看千億美元

財政部昨（9）日公布8月對美國出口196.3億美元，續創單月新高，年增65.2%。累計前八月對美出超853.6億美元，從目前看來，預估全年對美出超將有機會超過1,000億美元。

財政部表示，前八月對美國出超不僅取代陸港成為台灣最大出超國，且研判今年「美超中」現象已成為定局，全年對美國出超、總出超可能上看千億美元規模。

財政部公布8月出口再創新高，歐洲以外四大地區都是同步上揚。受AI商機崛起、全球供應鏈重組、美國製造業回流等趨勢加持下，對美出口「提前報佳音」，8月出口衝上196.3億美元、續攀峰，年增65.2％。

財政部統計處長蔡美娜表示，對美出口今年來愈來愈好，連四月超越陸港，研判到年底前，美國領先陸港態勢還會持續。