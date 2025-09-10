8月出口電子品紅通通 傳產翻黑

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

8月出口持續呈現科技、傳產兩樣情。資通與視聽產品、電子產品表現獨占鰲頭，傳統貨類又翻黑，回到衰退表現、平均減幅4.8%。財政部分析，對等關稅影響將較侷限於傳統貨類。

財政部表示，11個主要貨類當中，五個貨類是成長、六貨類是下降。資通與視聽產品8月出口創歷年單月第二高、年增79.9%，主要反映與AI運用相關的如顯卡、電腦零附件、伺服器出貨維持高速成長；同時也看到資通與視聽產品前八月累計出口1,495億美元，提前刷新歷年全年記錄。

電子零組件貨類因先進製程晶片的需求相當強勁，8月出口首度突破200億美元，來到203.9億美元，創單月新高，年增率高達34.6%，若把電子零組件跟資通與視聽產品合併，年增率為55.5%。

相對之下，傳統貨類8月又呈現衰退，其中運輸工具，因車輛零附件拉貨動能偏弱，再加上去年同期有遊艇等高價位的訂單，所以8月出口減幅為一成三。

