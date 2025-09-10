大驚奇…8月出口超車南韓 年增34%

財政部昨（9）日公布8月出口584.9億美元，首度單月超車南韓出口，連四個月刷單月新高，年增34.1%，遠優於預期，為連22紅，8月出口上演「大驚奇」，主因蘋果新機備貨潮及AI商機爆發。

美國對等關稅自8月7日生效，台灣適用20%疊加稅率，但8月出口仍交出優異成績單。

展望9月，財政部統計處處長蔡美娜表示，「三軍要動、糧草先走」，從8月進口數據來看，不管是電子零組件或資通產品皆有很好表現，看好9月出口規模落在527至552億美元，年增30%至36%之間，維持高度成長。

蔡美娜指出，出口自5月來「步步高升」，月月創紀錄，美國對等關稅在8月初大致定案，提前拉貨潮雖然退燒，但8月出口亮眼，首要因素是高效能運算、還有AI應用所引爆的商機熱度，遠優於預期。

其次則是iPhone17「蘋果光」照亮出口，蔡美娜分析，國際品牌消費性電子產品進入新品的備貨旺季，挹注出口表現。

值得關注的是，8月出口強勁表現下，台灣首度單月出口超過南韓。

蔡美娜解釋，過去四年間，平均每年出口都比南韓大概少了約2,000億美元，換算每月比南韓少170億美元。

但今年以來，因台韓出口一強一弱，明顯對比，雙方的差距急速縮小，到8月出現大逆轉，南韓8月出口降至584億美元，首度落後台灣，中間相差0.9億美元。

8月進口表現亦亮眼，為416.6億美元，為歷年單月第三高，年增29.7%，反映科技產業鏈國際分工運作，再來是出口衍生的原物料需求，及半導體設備等資本性採購動能仍相當強勁。

另外，出入超部分也出現新變化，蔡美娜分析，過去這幾年，在美中貿易戰後，掀起一波全球供應鏈重組、去中的趨勢，再加上台灣跟南韓間產業競合關係發生轉變，連帶重塑出入超的面貌。

她指出，表現最明顯就是在對美國、對馬來西亞以及對墨西哥的出超、還有對南韓入超的大幅成長，接續之前在1到7月對美國的出超提前刷新歷年紀錄，今年1到8月份的累計，包括總出超是868.9億美元，其中，對美國的出超是853.6億美元。