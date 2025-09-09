2025年IMD世界人才評比 台灣升至第17名續居亞洲第3
瑞士洛桑管理學院（IMD）2025年世界人才排名報告出爐，在69個受評比經濟體當中，台灣排名第17名，較去年進步1名，且連續2年進步，在亞洲國家當中保持第3名，僅遜於第4名的香港、第7名的新加坡。
根據2025年IMD人才排名結果，瑞士居冠，盧森堡第2，冰島第3，而後第4至第10名依序是香港、荷蘭、瑞典、新加坡、丹麥、阿拉伯聯合大公國、澳洲。
IMD人才評比有「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」3大類指標，台灣今年分別排名全球第21名、第16名及第11名。
IMD報告指出，COVID-19疫情爆發之前，人才跨國流動時，更注重生活品質、文化與語言環境等因素，近年情況明顯改變，財務安全、實質利益更受重視；如今，地緣政治不穩定、通貨膨脹以及生活成本等因素，正在改變高階經理人對海外工作的意願。
IMD競爭力研究中心（WCC）資深經濟學家JoséCaballero表示，對於高階經理人而言，在經濟充滿不確定性或快速變化的國家中，財務誘因會更具吸引力，而在經濟安全或是可預測的國家中，吸引力則會降低。
