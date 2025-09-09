快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

2025年IMD世界人才評比 台灣升至第17名續居亞洲第3

中央社／ 台北9日電

瑞士洛桑管理學院（IMD）2025年世界人才排名報告出爐，在69個受評比經濟體當中，台灣排名第17名，較去年進步1名，且連續2年進步，在亞洲國家當中保持第3名，僅遜於第4名的香港、第7名的新加坡

根據2025年IMD人才排名結果，瑞士居冠，盧森堡第2，冰島第3，而後第4至第10名依序是香港、荷蘭、瑞典、新加坡、丹麥、阿拉伯聯合大公國、澳洲。

IMD人才評比有「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」3大類指標，台灣今年分別排名全球第21名、第16名及第11名。

IMD報告指出，COVID-19疫情爆發之前，人才跨國流動時，更注重生活品質、文化與語言環境等因素，近年情況明顯改變，財務安全、實質利益更受重視；如今，地緣政治不穩定、通貨膨脹以及生活成本等因素，正在改變高階經理人對海外工作的意願。

IMD競爭力研究中心（WCC）資深經濟學家JoséCaballero表示，對於高階經理人而言，在經濟充滿不確定性或快速變化的國家中，財務誘因會更具吸引力，而在經濟安全或是可預測的國家中，吸引力則會降低。

瑞士 香港 新加坡

延伸閱讀

美關稅續發酵 新加坡官員：要更聰明應對投資競爭

拳擊／等待多日才首戰 陳念琴WB世錦賽輕鬆晉級8強

瑞士人愛登山 過度自信缺裝備每年意外4萬件

「嗨！營業中」第六季開錄！遠赴瑞士錄影節目班底曝光

相關新聞

台商投資大陸資金創史上最大減額 金管會：持續觀察關稅影響

金管會公布今年第2季上市櫃公司海外及大陸投資情形，全體上市櫃公司對大陸投資累計金額為2兆6,837億元，較去年減少1,599億元，創下史上最大減額，反...

連4月破500億美元！AI點亮 8月出口年增34.1％、再衝史上新高

財政部9日公布今年8月出口統計，人工智慧等創新應用驅動之需求持續活絡，再加上科技新品備貨動能升溫，8月出口表現再創新高，...

經濟部牽線？港務公司入股「小英男孩」台智電 交通部否認：沒聽說

台灣港務公司今下午召開董事會討論綠電議題，據傳董事會最終拍板通過砸1.125億入股台智電公司，而這家公司為涉及綠能弊案「...

「換屋切結延長18個月」政策利多激勵房市？專家：資本市場已給答案

相較於新青安政策排除在《銀行法》第72-2條的改變利多，營建類股指數至少還有一日行情，8日政策調整宣布換屋切結延長，市場...

整理包／房市要活了？政府開水龍頭解房貸荒 這些政策都鬆綁了

面對房貸荒民怨，行政院長卓榮泰拋出「水龍頭開大一點」政策訊號，繼金管會宣布將新青安貸款排除銀行法的限貸比率範圍，央行9月7日宣布換屋族出售舊屋期限，從一年延長至18個月，溯及2024年9月20日（含）後的貸款案件均適用。

路透：台灣離岸風電朝深水水域發展 需要更多政府支持

產業主管與分析師表示，隨著台灣的離岸風電計畫正轉向更深、且技術挑戰性更高的水域，若台灣想推動離岸風電市場持續成長，將需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。